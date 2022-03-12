У Скадовську немає окупаційних військ, ситуація в місті контрольована, – мер

Окупанти 3 дні тому зайшли в Скадовськ. Однак наразі проросійських бойовиків в місті немає.

Ситуація станом на 12 березня перебуває під контролем. Про це повідомив міський голова Олександр Яковлєв.

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"12 березня, 17 день війни в Україні. Ми перебуваємо у Скадовську. На сьогоднішні немає окупаційних військ і зберігається контрольована ситуація", – наголосив Яковлєв.

У місті є вода, газ, світло і зв'язок

Як зауважив мер, у Скадовську є газ, вода та світло. Комунальні служби продовжують працювати, а зв'язок є, хоча й були проблеми.

Працюють соціальні служби, допомагаючи людям, які того потребують,

– пояснив міський голова.

Він розповів, що вже з понеділка, 14 березня, відбуватиметься освітній процес у дистанційному режимі. Можливо, відновлять роботу музичної школи та будинку культури.

Безпекова ситуація

Як повідомив Яковлєв, ситуація в місті – під контролем. Працюють патрулі та служба охорони, які слідкують за дотриманням порядку.

Звернення мера Скадовську: дивіться відео

Яка ситуація у Скадовську була раніше

Нагадаємо, що 3 дні тому окупанти зайшли в міську раду та винесли комп'ютери. Російські війська закликали не організовувати політичні мітинги.​

Вже наступного дня, 10 березня, окупанти вийшли з міської ради, однак розмістилися у військовій частині на околицях міста.