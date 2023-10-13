Республіканці досі не мають кандидата у спікери: лояльний до України Скаліс знявся з перегонів
Джерело:Reuters
Республіканець Стів Скаліз зняв свою кандидатуру з виборів на посаду спікера Палати представників США. Рішення він прийняв після кількох днів суперечливих зустрічей між колегами.
Кандидатові не вдалося подолати спротив групи однопартійців, які не хотіли підтримати його під час голосування в залі.
Дивіться також США все активніше відстоюють передачу заморожених активів росіян Україні: яка причина поспіхуЗверніть увагу! На десятий день після усунення з посади попереднього спікера — Кевіна МакКарті Республіканська партія залишається без кандидата на цю посаду.
Я чітко сказав, що ми повинні відкласти свої плани і зосередитися на тому, що потрібно країні, і країна розраховує на нас,
— сказав Скаліс журналістам у четвер.
Також він додав, що є "деякі люди", яким варто "подивитися в дзеркало" і вирішити, чи поверне республіканська більшість у Палаті представників на правильний шлях, або вони продовжували йти до цілей.
У середу Стів Скаліс виграв у Джима Джордана номінацію Республіканської партії на посаду спікера з перевагою 113-99, однак голосування відклали через консультації.
Які факти треба знати про кандидата58-річний Стів Скаліс тривалий час є одним із найвпливовіших республіканців у Палаті представників. Він перебуває на провідних посадах в партії з 2012 року. Скаліс лікується від раку крові. Він голосував за проукраїнські ініціативи, але не робив прямих заяв на підтримку України.
Що цьому передувало
- 3 жовтня у США вперше в історії усунули з посади голови Палати представників Конгресу США – республіканця Кевіна Маккарті.
- Приводом стали закиди в бік Маккарті в таємній угоді з президентом Джо Байденом через те, що той заручився підтримкою демократів у голосуванні за законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну).
- До цього в історії Палати представників було лише три вимоги щодо зміщення спікера з посади, а голосування з такого питання відбулося лише одного разу: в 1910 році республіканці спробували змістити Джозефа Кеннона, але за підсумками голосування той зберіг посаду, хоча його позиції були ослаблені.