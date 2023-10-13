Республіканці досі не мають кандидата у спікери: лояльний до України Скаліс знявся з перегонів

Республіканець Стів Скаліз зняв свою кандидатуру з виборів на посаду спікера Палати представників США. Рішення він прийняв після кількох днів суперечливих зустрічей між колегами.

Кандидатові не вдалося подолати спротив групи однопартійців, які не хотіли підтримати його під час голосування в залі.

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Зверніть увагу! На десятий день після усунення з посади попереднього спікера — Кевіна МакКарті Республіканська партія залишається без кандидата на цю посаду.

Я чітко сказав, що ми повинні відкласти свої плани і зосередитися на тому, що потрібно країні, і країна розраховує на нас,

— сказав Скаліс журналістам у четвер.

Також він додав, що є "деякі люди", яким варто "подивитися в дзеркало" і вирішити, чи поверне республіканська більшість у Палаті представників на правильний шлях, або вони продовжували йти до цілей.

У середу Стів Скаліс виграв у Джима Джордана номінацію Республіканської партії на посаду спікера з перевагою 113-99, однак голосування відклали через консультації.

Які факти треба знати про кандидата 58-річний Стів Скаліс тривалий час є одним із найвпливовіших республіканців у Палаті представників. Він перебуває на провідних посадах в партії з 2012 року. Скаліс лікується від раку крові. Він голосував за проукраїнські ініціативи, але не робив прямих заяв на підтримку України.

Що цьому передувало