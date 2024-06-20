Конфлікт між комбатом 3 ОШБр і журналісткою Калюжною: через погрози за справу взялась поліція

Журналістка Анна Калюжна заявила про погрози вбивством та зґвалтуванням. Вона пов'язує це зі сваркою з одним із командирів 3 ОШБр.

До справи долучилася поліція. Не залишився осторонь і Комітет з питань свободи слова. 24 Канал зібрав найголовніші подробиці скандалу.

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З чого почався скандал

18 червня Анна Калюжна відреагувала на пост журналістки Яніни Соколової, у якому та закликала Генштаб ЗСУ терміново надіслати підкріплення для 3-ї ОШБр на межу Харківської та Луганської областей.

Калюжна написала, що "в нас на всій лінії фронту ЗСУ стримують наступи переважаючих сил противника", а 3 ОШБр "командує політик". Також вона звинуватила "політиків" та "їхніх медійних друзів" і блогерів у маніпуляції на темі війни, уточнивши, що має на увазі зокрема й Соколову. Журналістка також заявила, що її допис не стосується рядових воїнів 3 ОШБр і командирів середньої ланки, які "виконують свою роботу самовіддано" і заслуговують на вдячність та підтримку.

Після допису журналістки командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук опублікував пост, у якому назвав цілу низку українських журналістів "ганьбою української нації" і звинуватив їх у тому, що вони "знецінили подвиг Третьої Штурмової" і його батальйону, який забезпечував відхід українських військ". Він також опублікував скриншоти фейсбук-сторінок журналістів, які прокоментували чи лайкнули пост Калюжної.

Згодом Калюжна заявила, що після допису Дмитра Кухарчука їй почали надходити погрози. Анна Калюжна показала їх у своєму фейсбуці, додавши, що отримала вночі десятки дзвінків впродовж кількох годин з різних номерів і ще один дзвінок з погрозою зґвалтування, зокрема на адресу її батьків.

Скриншоти з погрозами, які показала Анна Калюжна:

"Мені погрожують вбивством, а моїх батьків погрожують зґвалтувати на моїх очах", — написала вона.

Також вона продемонструвала свою переписку з самим Кухарчуком:

Кухарчук заперечує звинувачення

Кухарчук пізніше написав, що не погрожував журналістці й "це видно з переписки, яку вона виклала". Також він назвав допис Калюжної "заказухою проти бригади".

Моя бригада тримає складну ділянку фронту. Стійко утримує смугу, попри цілодобові штурми і співвідношення двох дивізій проти однієї бригади! 3 ОШБр не просить виходу. Але тверезо оцінює ситуацію і вважає, що додаткові резерви будуть незайвими, якщо ми хочемо не допустити захоплення росіянами Борової і подальшого їх просування,

– сказав комбат.

Варто зауважити, що інші журналісти, яких Кухарчук згадував у своєму дописі, повідомили "Детектор медіа", що жодних погроз не отримували.

Поліція відкрила 2 справи

Калюжна повідомила, що ідентифікувала авторів погроз і передасть дані правоохоронцям. Журналістам Суспільне вона розповіла, що поліція прийняла її заву і кваліфікувала за двома статтями:

"перешкоджання діяльності журналіста", "погрози близьким журналіста".

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин теж відреагував, заявивши, що давити на журналістів "не дозволено нікому".

Тиск на журналістів не дозволено нікому, незалежно від того чи носять вони "піксель", піджак, або будь-який інший вид одягу. Наскільки мені відомо, Анна подала заяву до правоохоронних органів, і ми як комітет будемо відстежувати, як вона буде рухатись далі. Ми на контакті, тому сподіваюсь, що правоохоронці спрацюють оперативно і не допустять безкарного тиску на журналістів,

– сказав він.

Він також зауважив, що заяви Кухарчука в бік Калюжної – не позиція 3-ї штурмової бригади, а позиція окремого представника цього підрозділу, тому треба "чітко розділяти" цю думку.

Дружина командира 3 ОШБр вважає це медіаатакою

Журналістка Тетяна Даниленко та дружина командира 3-ї штурмової бригади, екснардепа і лідера партії "Національний корпус" Андрія Білецького заявила, що проти 3 ОШБр "розпочалася медіаатака".

Вона також висловила жаль, що допис Калюжної вподобали журналісти й активісти.