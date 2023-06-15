Політики, військові та активісти: у мережі жорстко виступили проти цькування Аліни Михайлової

Керівниця медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова після смерті коханого змушена витримувати весь хейт, який на неї полився. На щастя, є чимало небайдужих людей, які заступилися за дівчину.

Про те, чому на Аліну Михайлову обрушилася хвиля хейту та хто заступився за дівчину – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також "Прости мене, Да Вінчі": Тайра відреагувала на травлю Аліни Михайлової в мережі

Що відомо про скандал з Тарасом Чорноволом

Днями скандальний екснардеп Тарас Чорновіл назвав Михайлову, "підолігархічною ш*арою". У відповідь Михайлова заявила, що Чорновіл – "ганьба свого батька" та "гниль, яка розділяє українців".

За дівчину Да Вінчі заступилися активісти. Вони кинули Чорновола у смітник. Окрім того, одіозного екснардепа облили зеленкою.

Після цього Михайлова подякувала українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян.​

Андрій Садовий

Мер Львова у фейсбуці написав, що не може придумати жодної ситуації, яка б легітимізувала масову травлю дівчини, яка щодня на фронті рятує життя наших захисників.

"Яка мета? Як так легко можна відмовитись від совісті і пам'яті", – запитав Садовий

Він також опублікував фото з дівчиною на знак солідарності з нею.



Садовий підтримав Аліну Михайлову / Фото Андрія Садового

Сергій Притула

Активіст та волонтер Сергій Притула також опублікував спільне фото, на якому зображений у компанії Да Вінчі та його коханої.

У мене є певні зобов'язання перед людиною, яка віддала своє життя за мене і за Україну. Прошу це врахувати усім, хто вважає, що смердючий риг може відкривати свій брудний рот на дівчину, яка рятує життя наших воїнів,

– наголосив він.



Притула у компанії Да Вінчі та Аліни Михайлової / Фото Сергія Притули

Володимир Зеленський

Український лідер в одному зі своїх нещодавніх відео наголосив, що ми всі в Україні зобов'язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності.

Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня,

– підкреслив Зеленський.

Президент подякував всім, хто воює й працює заради нашої перемоги.

Тайра

Юлія Паєвська також відреагувала на травлю керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової. За словами Тайри, люди, не маючи змоги або бажання вчепитися у горлянку ворогу, чіпляються у горлянки тих, хто ближчий або тих, кого добре видно. Тайра попросила Михайлову триматися.

"Звичайно, можливо, тут спрацьовує моя параноя, що страждає безсонням, але мені ввижається чергова спроба ворога влізти нам у мозок і подолати нас таким чином, роз'єднавши і вселивши зневіру, якщо він не в змозі перемогти на фронтах", – наголосила парамедикиня.

Тайра закликала українців не піддаватися цьому, як вони не піддаються страху.



Ситуацію прокоментував і Юрій Луценко / Скриншот

Як реагують люди у соцмережах

Крім багатьох негативних коментарів, були й слова підтримки у бік Аліни. Зокрема:

Ольга Духніч: "Як ви всю цю х**ню вигрібаєте? Аліна Михайлова, яку я пам'ятаю ще юною тендітною дівчиною з УШПС, а тепер бачу та захоплююсь як сильною жінкою, мої повага та підтримка".

Пані Ірина: "Побачила коментар "Аліна Михайлова не може рятувати воїнів, бо в неї нема медичної освіти". Шановне панство, чисто цікаво, а в ваших підрозділах до**я людей з медичною освітою? Бо в моєму батальйоні аж цілих 2 медсестри і уролог".

Аліна Сарнацька: "Поясніть мені хтось, що це за хвиля накидів на Михайлову? Навіть у мене тут носяться якісь дивні люди зі скрінами і прокльонами. Для мене це явища за гранню. Хейт до Пташки, хейт до Михайлової. Цивільні пишуть якісь свої думки про військових, про героїнь. Це щось нелюдське".

Меланія Подоляк: "Не накидуйте на військових, чуєте. На Аліну, на Пташку, на Симороза, на Масі, на Маркуса. Не накидуйте, бляха. Може вийде довше побути поза смітником".

Варто додати, що у мережі також хейтять Аліну за те, що вона фактично судиться з батьками свого загиблого коханого.

Про яку судову справу мовиться

У мережі зараз активно хейтять Аліну за те, що вона звернулася до суду і фактично судиться з батьками загиблого Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла) за його квартиру. Перед тим як кидатися камінням, варто розібратися, у чому ж суть справи.

Після смерті коханого 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом Аліна Михайлова намагається через суд оформити власність на столичну квартиру, куплену парою за спільні кошти. Після загибелі Да Вінчі відкрилася спадщина на майно, що залишилося після його смерті.

На початку квітня Михайлова пішла до приватного нотаріуса в Івано-Франківську із заявою про прийняття спадщини. Та їй роз'яснила: парамедикиня належить до четвертої черги спадкоємців. І щоб підтвердити це право вона повинна звернутися до суду.

6 червня заява Аліни Михайлової надійшла до Івано-Франківського міського суду. Але судді відмовили у відкритті провадження. За аргументами суду, спір парамедикині має вирішуватися не окремим провадженням, а через повноцінну цивільну справу. Після цього українці у мережі почали сипатися звинуваченнями та образами у бік дівчини.