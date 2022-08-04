У росії з'явився несподіваний союзник у війні

Струкури типу "Міжнародної амністії" теж винні в агресії росії проти України та всіх жертвах, до яких ця агресія призвела.

Амністія для вбивць

Усі ці міжнародні "корисні ідіоти" давно стали частиною стратегії агресивних режимів щодо ведення війни. Їхнє головне завдання – поширення думок, що "не все так однозначно", а це, зі свого боку, має зрівнювати агресора і жертву в міжнародному інформаційному полі.

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Виглядає це так. Агресор нападає, і наче усе очевидно, але потім у гру вступає "Міжнародна амністія" й починає доводити, що жертва агресії сама робить щось неправильно.

Далі ці "свідчення" беруть на озброєння численні політики та "експерти" на зарплаті у кремля, їхня мета – довести, що агресор і жертва однакові, а тому допомагати жертві не треба.

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"Борці" за права, заплямовані чужою кров'ю

У підсумку маємо істерику, що "треба терміново миритися", агресор закріплює за собою щось і починає готуватися до нової агресії, яку він буде проводити за точнісінько такою схемою.

Тому вся ця "міжнародна амністія" вартує не однєї російської батальйонно-тактичної групи. І називати їх треба так, як вони цього заслуговують – співвучасники військових злочинів.

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