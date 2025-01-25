ЦПК подав до НАБУ заяву про вчинення злочину Рустемом Умєровим

Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину Рустемом Умєровим. Міністра оборони звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Центру протидії корупції.

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Що відомо про заяву в НАБУ на Умєрова

Так, у ЦПК зазначають, що Умєрові відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також міністр звільнив двох членів Наглядової ради, які голосували за продовження. Йдеться про Тараса Чмута та Юрія Джигиря.

Статутом АОЗ передбачено створення Наглядової ради, тобто в Міноборони, як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ… Така виключна компетенція належить Наглядовій раді,

– наголошують у ЦПК.

Крім того, стаття 6 Закону, що визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, у тому числі й Міноборони, не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень Наглядової ради.

У заяві Центру вказано, що рішення Умєрова про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересів Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності.

Що відомо про скандал

У п'ятницю, 24 січня, Рустем Умєров опублікував пост, у якому висловив незадоволення роботою Агенції оборонних закупівель. За його словами, під керівництвом Безрукової АОЗ не змогла вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обов'язково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ,

– розповів Умєров.

Рустем Умєров подав до Кабміну подання на звільнення заступника Дмитра Кліменкова, відкликав двох представників держави з Наглядової ради і заявив, що директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Той вже погодився замінити Безрукову.