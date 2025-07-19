Автоперекладач випадково "поховав" індійського міністра: Meta довелося перепрошувати

У вівторок, 15 липня, головний міністр штату Карнатака Сіддарамаяха опублікував у соцмережах співчуття у зв'язку зі смертю акторки. Однак неправильний автоматичний переклад постів призвів до помилкового припущення про смерть самого політика.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на інформаційне агентство Press Trust of India, передає 24 Канал. Компанії Meta довелося перепрошувати.

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Що відомо про інцидент?

Сіддарамаяха написав пост місцевою мовою каннада, опублікувавши його у Facebook та Instagram. Повідомлення стосувалося смерті відомої індійської акторки Б. Сароджі Деві.

Однак автоматичний переклад дописів англійською мовою виявився неточним – виглядало так, наче пішов із життя сам міністр.

Медіарадник Сіддарамаяхи написав для Meta листа з проханням виправити текст і призупинити автопереклад каннада, доки його точність не покращать. Він також закликав компанію співпрацювати зі знавцями мови, аби запобігти подібним помилкам.

У четвер, 17 липня, представник Meta повідомив PTI, що платформа "виправила проблему, яка ненадовго спричинила цей неточний переклад". Окрім того, у компанії перепросили.

Нагадаємо, 9 липня під час планового патрулювання індійська поліція виявила в печері на півдні штату Карнатака 40-річну громадянку Росії, яка жила там із 6-річною та 5-річною доньками. Родину, у якої не було належних документів, помістили до центру утримання іноземців, її готують до депортації.