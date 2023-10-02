Блогерка роз'їжджає через Південний міст в комендантську годину: у КМВА відреагували на скандал
Джерело:КМВА
Блогерка Вікторія (Анна) Краснова у соцмережах хизувалася, як у комендантську годину катається Південним мостом, в'їзд на який дозволений лише за спеціальними перепустками. У міській військовій адміністрації вже відреагували.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що пересуватися цим мостом наразі мають право лише військовослужбовці. Як у дівчини опинилася перепустка і чи легальна вона ще належить з'ясувати.
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Хто може пересуватися Південним мостом у Києві
Сергій Попко зазначив, що заборона проїзду Південним мостом у столиці, та як і комендантська година – важливі обмеження, які ввели заради безпекової ситуації.
Він наголосив, що перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст – ні вдень, ні вночі, а право проїзду цим об'єктом мають лише військовослужбовці та інші представники сил оборони, а також:
- транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста;
- великовантажні автомобілі.
КМВА з'ясує, звідки у блогерки з'явилася перепустка на комендантську годину
Попко нагадав, що перепустки на комендантську годину видають чітко на конкретне авто і конкретних водіїв. У перепустці вказано: марку, колір, номера машини, дані водія, який має право кермувати, кому належить автівка та навіть хто видав документ.
Ба більше, кожна перепустка має захист і свій унікальний номер.
В кожному окремому порушенні треба чітко з’ясувати – чи була перепустка, чи була вона легальною, а якщо "так" – то хто і на яких підставах її видав. Дані в перепустці всі чітко вказані,
– сказав він.
Сергій Попко додав, що нагляд за дотриманням правил використання "нічних перепусток" здійснюється поліцією на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки або ті, які використовують із порушеннями – вилучаються.
За його словами, лише за останні декілька місяців вилучили більш ніж півтори тисячі таких документів.
Що передувало
- Київська блогерка під псевдонімом "Devil" у своєму інстаграмі опублікувала відео, на якому показує своє буремне життя у столиці під час комендантської години. Вона також показала невідомого чоловіка й похизувалась перепусткою, який дає змогу пересуватися містом в цей час.
- Ба більше, блогерка каталася Південним мостом, пересування яким суворо заборонене.
- Це неабияк обурило українців. Тим паче, що це вже не вперше дівчина хизується нічними поїздками містом. Також виявилось, що у своїх соцмережах вона підтримувала Путіна і навіть казала, що він їй "подобається".