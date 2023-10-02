Блогерка роз'їжджає через Південний міст в комендантську годину: у КМВА відреагували на скандал

Блогерка Вікторія (Анна) Краснова у соцмережах хизувалася, як у комендантську годину катається Південним мостом, в'їзд на який дозволений лише за спеціальними перепустками. У міській військовій адміністрації вже відреагували.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що пересуватися цим мостом наразі мають право лише військовослужбовці. Як у дівчини опинилася перепустка і чи легальна вона ще належить з'ясувати.

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Хто може пересуватися Південним мостом у Києві

Сергій Попко зазначив, що заборона проїзду Південним мостом у столиці, та як і комендантська година – важливі обмеження, які ввели заради безпекової ситуації.

Він наголосив, що перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст – ні вдень, ні вночі, а право проїзду цим об'єктом мають лише військовослужбовці та інші представники сил оборони, а також:

транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста;

великовантажні автомобілі.

КМВА з'ясує, звідки у блогерки з'явилася перепустка на комендантську годину

Попко нагадав, що перепустки на комендантську годину видають чітко на конкретне авто і конкретних водіїв. У перепустці вказано: марку, колір, номера машини, дані водія, який має право кермувати, кому належить автівка та навіть хто видав документ.

Ба більше, кожна перепустка має захист і свій унікальний номер.

В кожному окремому порушенні треба чітко з’ясувати – чи була перепустка, чи була вона легальною, а якщо "так" – то хто і на яких підставах її видав. Дані в перепустці всі чітко вказані,

– сказав він.

Видавати документ на пересування у комендантську годину по Києву та області мають право лише: Київська міська військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, КМДА та військова служба правопорядку.

Сергій Попко додав, що нагляд за дотриманням правил використання "нічних перепусток" здійснюється поліцією на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки або ті, які використовують із порушеннями – вилучаються.

За його словами, лише за останні декілька місяців вилучили більш ніж півтори тисячі таких документів.

Що передувало