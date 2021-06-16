Скандал у "Голосі" ще більше загострюється: чи є майбутнє у партії

Політичні суперечки у партії "Голос" розпочалися ще у лютому 2021 року. Тоді з керівних органів партії усунули шоумена і волонтера Сергія Притулу. Та згодом внутрішньопартійні конфлікти лише набирали обертів.

П'ятьом депутатам погрожували виключенням із партії за те, що вони проголосували за законопроєкт, який дозволив би президенту призначати та звільняти директорів Національного антикорупційного бюро України й Державного бюро розслідувань за згодою Верховної Ради.

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Аби порозумітися, партійці вимагали скликати з'їзд партії. Та за цей час "Голос" у повному складі так і не зібрався. Влітку 2020 року голова партії Кіра Рудик під час з'їзду змінила статут партії, чим значно розв'язала собі руки та розширила свої повноваження. Головна функція – можливість ухвалювати всі рішення самостійно.

За словами нардепа Ярослава Юрчишина, зняли з посад 3 людини, які вимагали з'їзду:

керівника Чернівецької організації;

Дніпропетровської;

Херсонської.

"Це ті люди, які були з партією з самого початку. Тобто йде ігнорування, як позиції в регіонах і витискання з регіональних організацій, так і ігнорування позиції принаймні половини фракції", – наголосив він.

Втім конфлікт лише загострився. Деякі члени Вінницького та Чернівецького осередків заявили про вихід з партії через зловживання владою з боку керівництва. Їх не влаштовують "кулуарні перемовини з Офісом Президента, "чистки" незгодних партійців, а головне – ігнорування заяв територіальних осередків, які вимагають позачергового з'їзду партії.

Хочуть виключити Кіру Рудик

Ба більше, представники "Голосу" внесли подання з вимогою виключити з партії голову – Кіру Рудик через узурпацію влади. Втім, голова депутатської фракції Ярослав Железняк заперечив конфлікт.

Партія не тільки жива, партія розбудовується. Я не знаю про жодного народного депутата з фракції "Голос", який заявив про те, що хоче виходити,

– запевнив він.

Програють обидві сторони, – Фесенко

Фахівці ж впевнені, якщо нинішні чвари завершаться фактичним розколом, то програють обидві сторони конфлікту, як прихильники Кіри Рудик, так і її опозиція. Утім розколу можна було б уникнути, якби у ситуацію втрутився засновник партії – Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук / Фото "Громадське"

"Якби Святослав Вакарчук втрутився раніше, можливо б, цього і не відбулося. Має бути лідер. Зараз вже запізно. Якщо лідера немає, то такі суперечності неминучі", – вважає політолог Володимир Фесенко.

Рейтинг партії

Невтішними є і рейтинги партії. На тлі всіх внутрішньопартійних чвар, підтримка електорату за останні місяці знизилась, пояснюють соціологи. Експерти кажуть, що скоріше партія до наступного скликання парламенту не потрапить. Адже 10 народних депутатів фракції "Голос", вже заявили про створення депутатського об'єднання "Справедливість".

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Та, за нашою інформацією, до наступних виборів може з'явитися нова політична сила, яку очолить Сергій Притула. А також до якої долучиться Олег Сенцов, Олександр Данилюк, Яніна Соколова, а ще народні обранці з "Голосу", які не згодні із сьогоднішньою стратегією та політикою партії.