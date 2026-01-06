Про знижки для українців інформує 24 Канал.

Як бренди відреагували на скандал з італійцем?

Інцидент з італійцем та його дружиною на кордоні набув широкого розголосу після допису Дар’ї Мельніченко у Тредс. Скандал розгорівся після того, як дівчина почула, що громадянин Італії Рокко відкрито підтримує Росію, однак попри це намагався перетнути кордон з Україною. Завдяки суспільному резонансу та діям Дар'ї безпосередньо на пункті пропуску чоловіка не пустили на територію України.

На знак подяки за відважність та чітку позицію Дар'ї, компанії вирішили вручити їй особисто приємні подарунки, знижки та бонуси.

Зокрема бренд одягу Vovk подарував дівчині ексклюзивну футболку із легендарною вже фразою "Я ляжу, але воно не заїде в Україну".



Унікальна футболка від бренду / Фото Vovk

Бренд Cher17 подарував дівчині сертифікат на покупки 10 000 гривень "за відчайдушний захист кордону від путіністів".

Компанія AL-TRANS подарувала Дар'ї картку постійного клієнта з безлімітними поїздками до Італії, аби "вона могла і надалі допомогати фільтрувати проросійських пасажирів". Також там зазначили, що ця поїздка для дівчини буде безкоштовною.

Не змогла залишитись осторонь сьогоднішніх подій і компанія Stuk.ua, яка займається продажем та обслуговуванням Старлінків в Україні. Бренд подарував батькові Дар'ї установку супутникового інтернету – він наразі перебуває на фронті й без зв'язку.

Користувачі та українські бренди підхопили хвилю обговорень, оголосивши знижки, бонуси та спеціальні пропозиції для українців як жест солідарності.

Компанія Lovespace запропонувала користувачам знижку на свої товари у розмірі 13% за промокодом "рокко".

Компанія, яка створює дизайн інтер'єрів Kvasha Design подарувала знижку -30% на італійську плитку в салоні Bianconero, що у Львові.

Популярна доставка їжі La П'єц запропонувала промокод "FCKROKKO" на піцу з ананасами. Діятиме він два дні – 6 та 7 січня.

Український бренд одягу Vovk після резонансної ситуації випустить серію футболок із написом "Я ляжу, але воно не заїде в Україну" та подарує їх найактивнішим користувачам, які у коментарях під дописом поділяться мемами про того самого італійця Рокко.

Бренд базового одягу HEY BECCA запропонував знижку -10% за промокодом "CIAO ROCCO". Діятиме він також лише два дні – 6 та 7 січня.

Також до хвилі ситуативного маркетингу долучилась власниця бренду одягу Cher17 Тетяна Парфільєва. Лише 6 січня на онлайн замовлення діятимуть знижки -10% за промокодом "Рокко".

