"Мале гівно": у Франківську бабця накинулася на дівчину, бо та стрибала на скакалці

В Івано-Франківську спалахнув справжній скандал. У дворі між багатоповерхівками старша жіночка почала зачіпати молоду дівчину через те, що вона стрибає на скакалці.

Рівень абсурду ситуації просто вражає. Відповідним відео поділилася користувачка соцмереж.

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На оприлюднених кадрах видно, що дівчина стрибає через скакалку на майданчику. Повз неї проходять люди, яким вона явно не заважає. Аж раптом до неї почала зачіпатися бабуся, яка в агресивній формі попросила її піти звідти. На питання дівчини, чому, бабуся сказала, що та їй заважає своєю скакалкою.

І це попри те, що дівчина прийшла на це місце раніше за бабусю і займалася спортом ще до того, як та почала на неї кричати. Дівчина відповіла, що іншого місця для занять немає, адже біля її під'їзду – парковка, на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у школі.

Дівчина у цій ситуації трималася дуже добре і виховано. Не ображала бабусю та не кричала на неї. Натомість старша жінка назвала її "невихованої" та "малим гівном".

Бабця не дозволила дівчині стрибати на скакалці: дивіться відео

Суперечка тривала кілька хвилин. За цей час за дівчину неодноразово заступалися пересічні громадяни. Дівчина обурилася, чи було б краще, якби вона на майданчику не займалася спортом, а курила та пила алкоголь. На що бабуся відповіла щось про виховання, якого у неї самої, очевидно, немає.

Як реагують користувачі соцмереж

Оксана Чічка, яка й виклала відео у фейсбук, написала, що поведінка дівчинки викликає повагу і захоплення у вихованні і тактовності.

Так, це не затуркана дитина, яку навчили, що старші завжди праві, навіть, якщо це не так. Це доросла, розумна і зважена людина, яка впевнено і аргументовано захищає свою позицію і право на її вибір,

– наголосила вона.

У коментарях люди залишають слова підтримки дівчині та кажуть: