Можливо, мовиться про ухилення від податків у Туреччині: Резніков пояснив ціни на куртки для ЗСУ
Джерело:"Бабель"
Олексій Резніков спростував заміну зимових курток для ЗСУ на літні. Він наголосив, що скарг з боку військових не надходило.
Міністр оборони України Олексій Резніков знову прокоментував скандал із закупівлею курток для ЗСУ. За його словами, Громадська антикорупційна рада при Міноборони займається цією ситуацією. Представники ЗМІ отримають всі відомості про цю закупівлю.
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Що з цінами на куртки
Голова Міноборони назвав ціну поставок абсолютно адекватною ринку й тодішній ситуації. Адже раніше був дефіцит одягу та була необхідність одягнути максимум військовослужбовців ЗСУ якнайшвидше. Відомство закупило 180 000 зимових курток та передало їх солдатам у 2022 році.
Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз дорівнює 3 177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1 072 гривні) – я не знаю. Можливо, мова йде про ухиляння від сплати податків у Туреччині,
– сказав Резніков.
Він наголосив, що це у будь-якому разі не клопіт України. Крім цього міністр повідомив, що журналіст Михайло Ткач і нардепка Анастасія Радіна відмовилися від парі. За його словами, це означає, що їхні звинувачення в заміні зимових курток на літні були неправдою.
Резніков заявив, що за ці звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність. Він попросив усі ЗМІ, "які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали" та "опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі". Також він закликав дочекатися розбору ситуації.
Що цьому передувало
- За інформацією журналістів, восени 2022 року Міноборони України могло закупити в Туреччині зимові куртки за ціною літніх. Також вони заявили, що під час транзиту одяг подорожчав втричі.
- Після цього відбулося засідання антикорупційного комітету при Верховній Раді України. На ній заступник міністра оборони Денис Шарапов заявив, що турецький товар мав певні недоліки. Частина одягу не мала бирок або правильно вказаних розмірів.
- Під час зустрічі в депутатів виникли питання щодо ваги курток та розбіжностей з інвойсом. Заступник голови Міноборони їх запевнив, що зауважень щодо якості товару немає, а постачальник додає сертифікат відповідності. Він висловив готовність надати документи для підтвердження.
- Сам Резніков не зміг відвідати це обговорення через участь у низці заходів до Дня Прапора. Нещодавно він назвав звинувачення безпідставними. Міністр запропонував парі депутатці Анастасії Радіній та журналісту Михайлові Ткачу.
- Згідно із пропозицією, глава Міноборони готовий піти у відставку, якщо з'ясується, що відомство дійсно поставило 180 000 літніх курток замість зимових. Якщо ж ці припущення не підтвердяться, то Резніков пропонує нардепці від "Слуги народу" скласти мандат, а співробітнику "Української правди" – звільнитися та на 3 роки залишити журналістику.
- Радіна погодилася скласти мандат тільки у разі схвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників (у тому числі військкомів). Також вона висунула міністру власні умови.
- Ткач відмовився від парі та додав, що воно не на часі. Журналіст також заявив, що представники Міноборони після публікації розслідувань не звітували відкрито щодо цих закупівель.