Мовний омбудсмен різко відповів на скандал із російськомовним таксистом

Повномасштабна війна Росії з Україною триває вже понад 600 днів. Утім, час від часу в нашій країні трапляються мовні скандали, як-от із таксистом, який відмовився обслуговувати клієнтів українською мовою.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі 24 Каналу відреагував на цей інцидент. Він наголосив, що українці, на жаль, й досі чутливі до так званих спікерів, які хочуть підмінити питання нашої єдності питанням розбіжності.

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Таксист мав дотримуватися закону, а не дискутувати

24 лютого 2022 року розставило всі акценти та крапки над "і". За словами Кременя, у нас немає російськомовних або україномовних – у нас є громадяни України, які переважно спілкуються українською мовою, вимагають до себе шанобливого ставлення та просять увесь світ підтримати з допомогою ЗСУ.

Стаття про обов'язковість української мови у сфері обслуговування працює з 16 січня 2021 року. Навіть за цей період часу водій таксі не вивчив 3 – 4 основних фрази. Він не повинен дискутувати на цю тему, це визначено 30-ю статтею. З цього таксиста зробили страдника, але забули про тих жінок, які попросили його красивою українською мовою поважати їх. Я вбачаю в цьому велику проблему, бо інформаційний перекіс пішов не в той бік,

– наголосив Кремінь.

Наразі ми маємо продовжувати говорити про війну, волонтерство, збори коштів тощо, а не обговорювати факт, який того не вартий. Мовний омбудсмен наголосив, що діє відповідно до мовного закону, щоб захистити українську мову як державну та права громадян. Він і надалі займатиметься цим питанням.

Що відомо про скандал із таксистом