Скандал із Трухіним та Галушком: як "слуги" боротимуться із "зашкварами" депутатів

У політсилі "Слуга народу" заявили про намір створити дисциплінарну комісію для проблемних нардепів. Поява подібного органу для партії на часі.

Таку думку висловила очільниця "слуг" Олена Шуляк. За її словами, необхідно розглядати різні ситуації, пов'язані як із місцевими, так і з народними депутатами.

До теми "Слуги" не розглядають утворення коаліції з іншими політсилами, – Шуляк

Скільки людей буде у дисциплінарній комісії

Шуляк вважає, що в "зашквари" потрапляють різні представники "Слуга народу". Орган розглядатиме можливість застосування імперативного мандату до місцевих депутатів, виключення з парламентської фракції депутатів, а також позбавлення їх мандатів.

Добре, якщо не буде необхідності порушувати на з'їзді питання про позбавлення нардепів мандатів, але дисциплінарна комісія зможе працювати й над цим,

– наголосила вона.

Голова партії зауважила, що обласні організації нададуть кандидатури авторитетних людей, які зможуть працювати в дисциплінарній комісії, а потім уже на з'їзді оберуть дієву кількість.

"Якщо до неї увійде 50 осіб, то вона точно ніколи не збереться. Тому буде це 7 чи 9 членів – вирішуватиме безпосередньо з'їзд партії", – додала Шуляк.

Комісія може покарати Трухіна та Галушка

Очільниця політсили зауважила, що у дисциплінарній комісії можуть застосувати різні покарання. Зокрема, для Олександра Трухіна, який осоромився з ДТП. "Коли всоте питають про Трухіна, то ти вже автоматично хочеш придумати найбільш суворе покарання, тому що неприємно постійно чути про цю історію", – пояснила чиновниця.

Не було ініціативи (про відсторонення Трухіна – 24 канал) від фракції. У партії немає такої можливості, тобто ініціювати з'їзд для того, щоб розглянути кейс Трухіна. Це, мабуть, не дуже правильно,

– зазначила Шуляк.

За її словами, такими речами дисциплінарна комісія й зможе розбиратися та надавати свої рекомендації. Щодо іншого нардепа Миколи Галушка голова "слуг" заявила, що не розуміє, чому "саме зараз обговорюється ця ситуація, коли вже минув рік після інциденту".

Скандали Трухіна та Галушка: коротко

Олександр Трухін став винуватцем ДТП, у якому постраждали 6 людей. Серед них – 72-річний керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Він зазнав травм середньої тяжкості, довелося робити операцію.

Микола Галушко оскандалився під час сварки з поліцейськими ще у 2020 році. Парламентар нецензурно висловлювався щодо правоохоронців, називав їх "дебілами" за те, що вони зупинили його машину.

Трухін не вважає себе винним і не складав повноваження на час слідства у справі про ДТП. Члени партії не побачили достатньо інформаційних підстав для цього.

"Слуга народу" Галушко також не вибачився. Він заявив нібито винні саме правоохоронці, які зупинили автомобіль.