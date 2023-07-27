Лежав на пляжі - віддавай мандат: цікавий спосіб від політолога, як перевіряти поїздки депутатів

Після скандалу з незаконною відпусткою на Мальдівах депутата Юрія Арістова влада планує посилити контроль за виїздом депутатів. Недоброчесні дії окремих нардепів можуть завдавати серйозного репутаційного удару по Україні.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, існує дуже простий спосіб, за яким усіх депутатів можна перевірити можливий незаконний відпочинок.

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Як відстежити депутатів-порушників

Для того, щоб вирахувати тих депутатів, які порушують правила виїзду за кордон, потрібно провести ревізію всіх дипломатичних паспортів.

"Це власність держави, вони лежать в нашому МЗС в окремій кімнаті. За ними можна перевірити, хто їздив за "кордон на відпочинок у дні, коли не було депутатських зустрічей і офіційних відряджень" – пояснив Давидюк.

Всі проукраїнські депутати та партії повинні позбавити мандатів своїх колег, які користувалися своїм службовим становищем задля неправомірного виїзду за кордон.

Зараз діяльність народних депутатів має бути спрямована на знищення російської держави. Україна в час війни не може замість депутатів утримувати пляжників, і назва партії тут неважлива, адже всі депутати є підзвітними українському народу.

Як такі порушення впливають на репутацію України

Сьогодні весь світ на стороні України, й депутати не мають підставляти нашу державу перед ним.

"Уявіть, що українського депутата зловили на якомусь закордонному пляжі. Це дозволить умовним росіянам шантажувати такого депутата оприлюдненням його фото", – припустив Давидюк.

З іншого боку, західні партнери також можуть бачити розкішний відпочинок українських депутатів. І це створює незручну ситуацію у випадку, коли паралельно Україна просить гроші на підтримку своїх інституцій під час війни.

"Це лише підтверджуватиме західні стереотипи про корупцію в Україні, тож репутаційні втрати нашої держави будуть значно більшими, аніж кошти, які витратить депутат на свій відпочинок", – переконаний Давидюк.

Микола Давидюк про депутатів на відпочинку: дивіться відео

Депутати на відпочинку: що відомо про скандал