Ще ніхто в Україні не вибудовував судову систему на майбутнє, – політолог про скандал з Князєвим

Ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва 15 травня спіймали на хабарі в майже 3 мільйони доларів. Гроші він отримав за справу щодо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, українську судову реформу потрібно негайно реформувати, знищуючи всередині країни внутрішнього ворога.

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Що не так із українською судовою системою

Микола Давидюк зауважив, що Всеволод Князєв – приклад зрадника, який відстоював інтереси олігарха, продаючи національний інтерес під час війни.

Ця історія про те, що деякі люди повинні сидіти у в'язниці, а не носити мантії, плюндрувати українську Конституцію, бо вона на продаж у таких людей,

– наголосив він.

Про необхідність радикальних реформ почали говорити вперше у США.

"США натякнули і сказали, що робіть домашнє завдання, саджайте й запускайте реальну феміду. Це повинно стати початком реальної зміни судової реформи", – наголосив Давидюк.

Якщо винний не понесе відповідальність, то українці можуть втратити надію на те, що колись ще буде функціонувати по-справжньому чесне правосуддя.

Ніхто ніколи не робив у цій країні суддівської реформи для майбутнього, для українців: щоб людина прийшла і судилась чесно,

– додав він.

У разі відсутності відповідних заходів за покарання винних можуть взятися військові.

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Українці можуть здійснити бунт

Микола Давидюк розказав, що Князєв може понести набагато гірше покарання за зраду національного інтересу, ніж просто ув'язнення.

У військових ця особа стане №1 умовних так званих розстріляних списків, тому що це буде уособлення національної несправедливості, коли у війну хапуга бере 3 мільйони доларів, а всі повинні вмирати,

– пояснив він.

Ймовірно, що навіть експрезидент США Дональд Трамп чи будь-який американський мільярдер витрачає менше, ніж 3 мільйони доларів на місяць, на відміну від ексголови Верховного Суду та його обсягів збагачення.

"Якщо він не сяде, буде бунт. Цього допустити не можна, бо порвуть тоді всю суддівську систему та машину, як старий баян після війни", – зауважив політолог.

На його думку, важливо наразі реформувати судову реформу та карати тих, хто перешкоджає змінам. Якщо ж Князєв "відмиється", то цілком вірогідно, що українські суди почнуть горіти. Такого допустити не можна, тому що у такий спосіб внутрішній ворог буде лише радіти.

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