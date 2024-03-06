У Львові провідник не пускав у вагон військовослужбовицю, бо "першим має зайти чоловік"

На залізничному вокзалі Львова у вівторок, 5 лютого, спалахнув скандал. Все через те, що провідник потяга "Львів – Запоріжжя" під час посадки відмовлявся пускати у вагон жінок, аргументуючи це тим, що "першим повинен увійти чоловік".

Згодом виявилося, що це не перша подібна історія на львівському вокзалі. Подробиці скандалу розповіла поетка та військовослужбовиця Ірина Бобик на своїй сторінці у Facebook.

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Що відомо про інцидент

За словами жінки, провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир. Через те, що чоловіка не було, група пасажирок була вимушена чекати на пероні.

На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки – теж люди) пан провідник не реагував,

– написала Ірина Бобик.

Лише після того, як вона заявила, що є чинною військовослужбовицею, а на пероні не було чоловіків, провідник нарешті дозволив жінкам увійти у вагон.

Я, звісно, розумію, що ситуація – не кінець світу. Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам?

– додала вона.

Що кажуть в Укрзалізниці

Представники Укрзалізниці вже дали свій коментар та попросили вибачення в Ірини Бобик за інцидент. Вони запевнили, що дотримуються принципу рівності пасажирів, а ситуацію із провідником пообіцяли ретельно розглянути та вжити необхідних заходів.

Ми обов'язково привернемо увагу працівників до ситуації та проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Ми не забобонні та серйозно ставимося до цього випадку і зобов'язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів,

– зазначили в компанії.

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