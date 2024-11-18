Скандал в медуніверситеті Івано-Франківська: викладач, який вів заняття російською, звільнився

Днями Івано-Франківський національний медичний університет сколихнув мовний скандал. Один зі студентів поскаржився на викладача, який вів заняття з нейрохірургії російською мовою.

У виші уже завершили службове розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву ректора університету Романа Яцишина виданню "УП. Життя".

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Що вирішила комісія Івано-Франківського медуніверситету

Викладач, навколо якого розгорівся скандал, звільнився за власним бажанням у понеділок, 18 листопада.

Коли я почув про цей інцидент, я відразу скликав комісію. Не тільки для того, щоб закрити це питання, а щоб знайти людей, які не допрацювали в плані контролю навчального процесу, і щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому,

– сказав Роман Яцишин.

Ректор розповів, що викладач розмовляв суржиком та іноді вживав російські слова. Він у 2016 році переїхав до Івано-Франківська з Донецька. Нейрохірург знав англійську та французьку мови, а тому викладав англійською, а українських студентів почав навчати лише у 2023 році.

"Комісія встановила, що викладач використовував російські слова при веденні навчальної дисципліни. Зауважень з боку студентів щодо використання російської мови ні до завідувача кафедри, ні до адміністрації не надходило. Окремі студенти відзначили високий професійний рівень викладача", – зазначено у рішенні комісії, яке надав Яцишин.

До дисциплінарної відповідальності з оголошенням догани також притягнуть завідувачку кафедри неврології та нейрохірургії та проректора з науково-педагогічної роботи.

До 20 грудня 2024 року на всіх кафедрах університету перевірять дотримання норм мовного законодавства.

Окрім того, виправлені оцінки студента, який подав скаргу, у журналі успішності будуть перескладені – забезпеченням цього процесу займеться деканат. Нагадаємо, що хлопець розповів, що викладач через мовну суперечку повиправляв їх на гірші.

До слова, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також анонсував перевірку у цьому університеті.