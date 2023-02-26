Сьогодні в Україні немає системної корупції, – Шмигаль про скандал у Міноборони

У січні в Міноборони спалахнув скандал щодо закупівлі продуктів для військових. Однак, він не є ознакою серйозних структурних проблем в Україні.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Focus заявив прем'єр Денис Шмигаль. Очільник Уряду також наголосив, що наразі в Україні немає системної корупції.

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"У нас нульова толерантність до корупції"

Наразі наша держава завершує розбудову антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно функціонують і перевіряють всі рівні на предмет корупції, наголосив прем'єр. Також він зазначив, що суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень.

У нас нульова толерантність до корупції. Реакція миттєва. Швидке затримання людей, підозрюваних у зловживаннях, свідчить про зміну підходу України до цих питань. Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції, я наголошую на слові "поодинокі", не толеруються, з ними негайно борються,

– підкреслив Шмигаль.

Зверніть увагу! У січні "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, яка була укладена 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Журналісти зазначили, що ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.



У Міноборони спростували інформацію та заявили, що вона розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Також у МО зазначили, що будуть звертатися до СБУ.

Детальніше про скандал навколо оборонних закупівель читайте тут у матеріалі 24 Каналу.