У Міноборони є низка проблем, – політолог про скандал у відомстві та перспективи Резнікова

Нещодавно довкола Міністерства оборони України спалахнув скандал щодо закупівель харчів для ЗСУ. Так, очільника відомства можуть зняти з посади.

Очевидно, що медійна атака проти глави Міноборони Олексія Рєзнікова і далі триває. Про це промовисто говорить пост Марини Безуглої, у якому йдеться про те, що українське суспільство толерантне до корупції й тому не знімає його. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко.

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Рєзніков може отримати гідну посаду

На думку політолога, Рєзніков міг би піти з посади очільника міністра оборони, але питання в тому, куди. Мінстратегпром – йому точно не підходить. "Це міністерство де-факто недоформоване. Є питання до формування вертикалі й організації роботи самого міністерства", – сказав політолог.

Найімовірніше, Рєзніков хоче для себе міністра юстиції. Він хотів цю посаду і до того, як його призначили міністром оборони. Варто згадати також певну боротьбу між чинною очільницею реінтеграції та Рєзніковим.

Обрали Рєзнікова і не прогадали. У 2022 році Рєзніков продемонстрував себе доволі ефективно. Одначе є низка проблем в Міністерстві оборони. Ті скандали, які вже були опубліковані, не останні. Ще є щось в загашнику, можуть витягнути. Думаю, Рєзнікову буде важко,

– відзначив Чаленко.

На думку політолога, вплинути на ситуацію можуть події на фронті. Аналітики вважають, що після 15 лютого росіяни здійснять спробу повторного наступу. ГУР говорить про три напрямки. "Це може захистити Рєзнікова і залишити його на посаді міністра оборони. Але ситуація змінюється щодня", – акцентував Чаленко.

Вихідними Давид Арахамія анонсував зміни в оборонному блоці, відтак, переконаний політолог, рішення приймалося, і ці перемовини тривають. Це показує, що ми маємо різні групи впливу, які борються за міністерство оборони з різних причин.

"Боротьба триває. Я думаю, ми побачимо ще багато цікавої інформації довкола Міністерства оборони. Але весь цей шум не має допустити розбалансування роботи самого міністерства. Ситуація така, що маємо бути максимально в тонусі", – зазначає політолог.

Скандал із закупівлею харчів справді породжує низку запитань. Спершу ми бачили реакцію: "Ви все брешете, це вороже ІПСО та атака росіян".

А потім – звільнення заступника міністра оборони та керівника департаменту. Пізніше йдеться про необхідність внесення змін до харчування. Немає думу без вогню в конкретній ситуації. Питання в тому, скільки ще там проблем? Бо Міністерство оборони – це закупівлі на 900 мільярдів гривень,

– пояснив Ігор Чаленко.

Сьогодні Рєзніков відіграє значну роль комунікатора, зокрема, у межах оборонного "Рамштайну". Він веде перемовини з 50 державами світу.

"Можливо, у владі знайдуть компроміс і дадуть йому посаду, яка дозволить і далі мати цю комунікацію зі світом, бути цим перемовником, медіатором, який зараз необхідний. Але водночас знайдуть гідну заміну на менеджерську посаду, цивільну особу, яка зможе виправити всі ті помилки, які є в міноборони", – вважає політолог.

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Потрібно застосовувати нові методи

Як зауважує Чаленко, сьогодні дуже важко дивитися на український уряд, адже з одного боку ми маємо неабиякі прориви, до прикладу, Міністерство цифрової трансформації або Міністерство інфраструктури. Вони запроваджують багато класних речей. З іншого – є доволі архаїчне по своїй вертикалі Міністерство оборони, і там дійсно важко проводити якісь зміни, особливо під час війни.

Цікавить одне: чи зможе особа, яка перебуватиме на міністерській посаді, закрити рота тій корупції, яка все одно намагається щось вкрасти, і зможе влаштувати нормальну роботу Міністерства оборони. Бо, очевидно, далі грошей не буде. Вибачте, це вам не "Ельдорадо",

– наголосив Чаленко.

Це чітко демонструє ситуація із забезпеченням військових в тилу. Рішення про позбавлення премій прийняте з огляду на бюджетні реалії.

Міністерство оборони дійсно вимагає підсилення власної ефективності, а отже – оптимізації роботи. Питання не в персоналіях, а у застосуванні нових методів, які зможуть прибрати усе те сміття, яке накопичилося, щоб середня ланка більше не змогла красти,

– запевняє політолог.

Крім того, додає він, хотілося б побачити активізацію роботи правоохоронних органів за цим напрямком. Йдеться і про ДБР, і про інших правоохоронців.

Що відомо про скандал: коротко