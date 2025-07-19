Чеська поліція розлютилася через дії Словаччини у справі з українцем

Чеська поліція розкритикувала своїх словацьких колег через публікацію про затримання українця за погрози вибухами в школах. Словаччина нібито діяла без узгодження та приховала російський слід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на iRozhlas.

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Чому посварились чеська та словацька поліція?

Як передає видання, у середу, 16 липня, словацькі правоохоронці оприлюднили інформацію про затримання в Україні чоловіка, який погрожував вибухами в школах Словаччини та Чехії.

Цей крок став несподіванкою для чеських колег, адже словаки, мовляв, тільки допомагали викрити злочинця. До того ж вони спочатку не вказали участь Чехії у дописі.

Ба більше, підозрюваного нібито фінансував суб'єкт з Росії. Джерела в чеській поліції вважають, що словацька сторона свідомо не згадала про ймовірний зв'язок.

Глава МВС Чехії Віт Ракушан заявив, що чеська сторона не планувала публікацій без спільного узгодження.

Словацька поліція відреагувала на закиди, заявивши, що це спроба чехів "применшити їхню роботу в медіа та нав'язати змову про нібито навмисне приховування або вибіркове оприлюднення фактів".

У Словаччині поки не підтверджують російський слід. Речник їхньої поліції зазначив, що розслідування триває.

До слова, Словаччина розблокує погодження 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії лише після того, як Єврокомісія надасть письмові гарантії щодо цін на газ.