Буданов та Малюк спростували чутки про непорозуміння між ГУР та СБУ

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк 23 січня провели спільну робочу нараду. Вони спростували кремлівські наративи про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ.

За підсумками наради оголосили, що українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути перемогу.

Важливо Чудово знаю людей, які його стратили, – Буданов прокоментував вбивство Кірєєва й причетність СБУ

У розвідці підкреслили, що всі українські силові структури єдині у своєму прагненні захистити Україну від збройної агресії та працюють в тісній взаємодії.

Зокрема, Головне управління розвідки МО України та Служба безпеки України мають спільне бачення щодо заходів з оборони країни. Керівники двох відомств координують свої дії та разом планують і проводять найскладніші операції по знешкодженню ворога.

Чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ – ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога,

– підкреслили у ГУР МО.

Там додали, що всі українці єдині в прагненні перемогти ворога та назавжди звільнити окуповані території.

Чому з'явилися чутки про непорозуміння між ГУР МО та СБУ

Минулого тижня вийшов матеріал WSJ, в якому Кирило Буданов розкрив особистість людини, яка попередила про вторгнення Росії. Ним був Денис Кірєєв, який у березні був убитий контррозвідкою СБУ "при затриманні".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що загибель Кірєєва – наслідок відсутності координації між ГУР та СБУ.

За словами Буданова, Кірєєва вбили в авто СБУ, а труп викинули на вулицю. Він загинув перед поїздкою до Гомеля, де мав затягувати переговори з Росією.

Начальник ГУР сказав, що говорив про те, що сталося, з тодішнім главою СБУ Бакановим, але той не зміг пояснити, що сталося і чому. Слідство у справі триває.

Додамо, що останнім часом в українському інформаційному просторі з'являється все більше "вкидів". Вони, очевидно, йдуть від країни-агресорки та мають на меті посіяти розбрат серед українців. До прикладу, днями довкола Міністерства оборони спалахнув скандал із закупівлями продуктів для військових.

В оборонному відомстві назвали його штучним, запевнивши, що це інформаційна атака проти відомства. Очільник Міноборони Олексій Резніков прокоментував скандальні звинувачення та наголосив, що не дозволить заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку.