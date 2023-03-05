Між Німеччиною та Польщею зросла напруга на тлі військових постачань Україні, – Bloomberg

У відносинах Берліна та Варшави "пробігла чорна кішка". Напруга у стосунках двох країн виникла на тлі критично важливих військових постачань Україні та напередодні національних виборів у Польщі.

Як пише західне видання, суперечки між Варшавою і Берліном щодо ракет, танків і запчастин вийшли на новий рівень.

Дивіться також У Польщі чоловік навмисно підпалив карети швидкої, які планували відправити в Україну

Польща різко критикує Німеччину через недостатню підтримку України

Польські лідери не втрачають можливості розкритикувати Берлін. Нещодавно звинувачення зосередилися на зволіканні з відправкою бойових танків Leopard 2 на фронт, що викликало загрозу відправки бронетехніки німецького виробництва без схвалення Берліна.

Поляки заявили, що старіші моделі Leopard 2 будуть малопридатними для використання без запчастин з Німеччини.

Основна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і не лише постачати танки, але й запчастини до них,

– заявив минулого президент Польщі Анджей Дуда.

За словами одного з чиновників, який говорив на умовах анонімності, уряд у Варшаві вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання, ніж на наданні Києву того, що йому потрібно.

Як на це реагують німецькі чиновники

Тим часом німецькі чиновники відкинули загострення тону Варшави як політичний театр напередодні виборів. Уряд Шольца переконаний, що напруженість спаде після завершення передвиборчої кампанії, за словами чиновника, знайомого з міркуваннями канцлера Німеччини.

Сама ж Німеччина завдала удару у відповідь, вказавши пальцем на Польщу. На засіданні НАТО в Брюсселі німецький міністр оборони Борис Пісторіус назвав польські танки Leopard 2A4 "нічим, про що варто писати, дипломатично кажучи".

За його словами, під загрозою опинилася мета зібрати два повноцінних батальйони Leopard 2 вчасно, щоб відповісти на російський весняний наступ.

Епопея з танками Leopard 2 для України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вже доставив перші 4 танки під час свого візиту до Києва 24 лютого, в річницю російського вторгнення. Сталося це навіть попри те, що польська влада скаржиться на брак запчастин до них.

Німеччина каже, що такі скарги слід адресувати виробникам зброї. За словами одного з німецьких чиновників, у німецьких збройних сил більше немає таких запчастин, оскільки на складах не залишилося жодної одиниці танків А4. Дуда зазначив, що ця проблема тягнеться ще з 2015 року.

Однак офіційні особи в Берліні стверджують, що, окрім суперечок щодо танків і озброєнь, інші сфери двосторонніх відносин працюють більш гладко.