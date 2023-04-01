Гроші вирішують все: "Попи УПЦ МП можуть легко здати своїх патронів із РПЦ"
Вже котрий день не вщухають скандали навколо відмови виселення московського патріархату із заповідника Києво-Печерська лавра. У відповідь на це Росія домоглася скликання Радбезу ООН нібито щодо утисків Української православної церкви в Україні.
Однак насправді питання тут стоїть не в площині віри, а у відібранні можливостей для збагачення ченців УПЦ МП. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, соціолог з Німеччини Ігор Ейдеман.
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Ейдман вважає, що Росія ніяк не може вплинути на цю ситуацію. Вона і так воює проти України.
Більше, ніж зараз вони кидають людей і засобів в це жерло війни, вони уже не зможуть. І як би вони не лякали про козир в рукаві, насправді всі їхні карти вже давно викладені, і на більше вони просто не здатні,
– додав спікер.
Фінансова складова
Натомість політолог припустив, що причиною цих скандалів навколо УПЦ МП є саме фінансова складова.
Якби українська влада домовилася з УПЦ МП, що ті продовжують зберігати свої фінансові потоки, але перестають служити своїм московським хазяїнам, ці попи з легкістю здадуть своїх патронів РПЦ,
– зауважив політолог.
Він переконаний, що в інституті, створеному Йосипом Сталіним, під назвою РПЦ МП, ні про що, окрім прибутку, не думають.
Ейдман прокоментував скандал з УПЦ МП: дивитись відео
Що відомо про виселення ченців московського патріархату з Лаври
- Відповідно до рішення Міністерства культури та цифрової політики України представники московського патріархату 29 березня мали виїхати з території заповідника Києво-Печерська лавра. Однак священнослужителі протестують, а часто дуже зухвало поводять себе. Проявляють агресію проти журналістів і не допускають комісію міністерства для перевірки стану Лаври.
- Митрополит Павло заявив, що представники московського патріархату не збираються виїжджати з Лаври, адже просто не мають куди. Більш відомий в народі як Паша "Мерседес" митрополит поводив себе агресивно, намагався вдарити журналістів палкою, а одну з них штовхнув.
- 1 квітня Служба безпеки України оголосила митрополиту Павлу підозру у двох кримінальних справах. Згодом силовики провели обшуки в нього вдома. Прокурори подали клопотання про призначення запобіжного заходу — цілодобового домашнього арешту митрополита Павла.
- Зауважимо, що територія заповідника Києво-Печерська лавра належить державі, отже розірвання договору з орендарями не потребує додаткового погодження другої сторони.