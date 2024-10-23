Процес не може зупинитися, – нардеп назвав ключове завдання на тлі скандалів з МСЕК

Президент України підписав наказ про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року. Альтернативою повинна стати система з громадським контролем. Однак її розробка за невеликий термін практично неможлива.

Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат Ярослав Юрчишин, зауваживши, що попри все ключовим завданням залишається процес роботи з тими, хто має статус інвалідності. Зосередитись зараз потрібно саме на цьому, адже люди можуть очікувати на такий статус довгий час.

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Ключове завдання на тлі скандалів з МСЕК

За словами народного депутата, людини повинні працювати в системі, де є не лише контроль від влади, а й громадський контроль. Владна вертикаль, на жаль, піддається корупції у всіх країнах світу, особливо економічно нестабільних та тих, де триває війна.

Важливо, щоб організації людей з обмеженими можливостями мали змогу нагляду над цією системою. Прикладом такого є система ProZorro, створена для державних закупівель. Однак зрозуміло, що жодна система не може бути ідеальною.

Я б сконцентрувався на чітко висловленому ризику. Весь цей "хайп" зі скасуванням перевірками забуває ключове – в нас зараз щоденно люди отримують поранення, не лише військові, а й цивільні. Люди повертаються з полону з травмами. Ми не маємо права відкладати допомогу їм та надання їм статусу,

– наголосив Юрчишин.

Є випадки, коли людина може очікувати на підтвердження статусу щодо інвалідності дуже довгий час через те, що система просто не спрацьовує, тобто не завантажується. Тепер до 31 грудня МСЕК фактично перестане працювати.

Довідка. У жовтні розгорівся скандал із фіктивними інвалідностями, пов'язаними з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, прокурорами та іншими чиновниками. 11 жовтня голови медико-соціальної експертизи Рівненщини отримали офіційне застереження. Після обшуків та низки звільнень Зеленський провів засідання РНБО, де прийняли рішення щодо МСЕК. Більше про ситуацію можна прочитати за посиланням.

Народний депутат наголосив, що зараз ключовим завданням Міністерства охорони здоров'я України є те, щоб процес не зупинився. Верховна Рада та профільний комітет з питань охорони здоров'я візьме ситуацію на парламентський контроль.

Медико-соціальні експертні комісії були корумповані та надавали фіктивні довідки про інвалідність за хабарі. З іншого боку – вони закривали функцію роботи з тими, хто має статус інвалідності. Другий процес не може зупинитись,

– підкреслив Юрчишин.

Він пояснив, що попри те, що Україна зараз має на меті створити чудову європейську систему, її поки що немає. Водночас створити цифрову систему менше, ніж за 3 місяці нереально.