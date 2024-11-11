Мільйони статків у посадовиці МСЕК: у Львові викрили заступницю головного лікаря

Заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК спіймали на поданні недостовірної декларації. Виявили значну нерухомість та автомобілі, які можуть бути схемою незаконного збагачення.

У Львові заступницю головного лікаря МСЕК підозрюють у поданні недостовірної інформації в декларації. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.

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Посадовицю звинувачують у порушенні законодавства через ненадання відомостей про нерухомість та автомобілі, що належать їй і її чоловікові.

Зверніть увагу! У декларації за 2023 рік вона не зазначила наявність орендованого гаража і двох автівок преміумкласу, зокрема Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5, загальна вартість яких перевищує 5,9 мільйона гривень.

Наразі правоохоронці перевіряють ймовірність того, що підозрювана могла бути причетною до зловживань під час прийняття рішень про встановлення груп інвалідності. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для фігурантки справи.

Розслідування триває за участю Державного бюро розслідувань.

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