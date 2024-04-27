Донька найстаршої матері України переїхала до нової родини: як вона почувається зараз

У 2023 році донька найстарішої матері України Анна Підвербна розповіла, що систематично піддавалася сімейному насиллю. ЗМІ розповіли, що наразі 13-річна дівчина вже мешкає в іншій родині.

Раніше суд Чернігова ухвалив рішення відібрати дівчинку-підлітка у матері. Батьківські права у Валентини Підвербної не забрали. Зазначимо, що вона народила Анну у віці 65 років за допомогою штучного запліднення.

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Що зараз з дівчинкою

Наприкінці квітня 2023 року Анна Підвербна розповіла про знущання з боку її матері і просила захистити її. ЗМІ з'ясували, що наразі підлітку нічого не загрожує – вона отримала нову родину, в якій проживає вже кілька тижнів.

Зараз ця дитина мешкає у жінки, яка нею опікується, є опікункою. Жінку звати Олена, вона була близькою до цієї родини. Олена написала відповідну заяву, виконком міської ради ухвалив таке рішення. І все. Історія довжиною в рік завершена на цьому етапі. Головне, що дитина щаслива. Я отримую зворотний зв’язок, вона мені каже, що щаслива,

– зазначив заступник глави Чернігівської облради Дмитро Блауш.

Він додав, що опікунка дівчинки мешкає не так далеко від кварталу, де живе Валентина Підвербна. Жінці, яка прийняла у родину Анну, близько 50 років. Олена та найстарша матір України знайомі між собою – вони ходили разом до однієї релігійної установи.

За словами Блауша, загальний стан здоров'я дівчинки покращився, однак досі лишається відкритим питання корекції зору. Заступник голови облради зазначив, що це відбудеться, адже він особисто давав обіцянку.

Треба витримати певні процедури, певний час ходити в окулярах. Нормальне життя, відсутність стресів, збалансоване харчування, правильне фізичне навантаження – все це відіграє свою роль. Я радий, що все вдалося так зробити, що все йде на краще для дитини,

– розповідає Дмитро Блауш.

Своєю чергою сама дівчинка цими днями написала на своїй сторінці в соцмережі новий допис. Вона пригадала допис, який написала один рік тому і зазначила, що це кардинально змінило її життя. Анна подякувала людям, які підтримували її в той непростий період життя.

Що відомо про скандал