УПЦ МП не пропустила комісію Мінкульту всередину: все закінчилось заявою в поліцію

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" хотів перевірити та опечатати вивільнені корпуси Нижньої Лаври, які не залучені до релігійної діяльності Монастиря. Проте прихильники УПЦ МП не дали цього зробити.

Зранку 4 липня до Києво-Печерської лаври прибула спеціальна комісія Міністерства культури України, яка хотіла опечатати 5 корпусів заповідника. Але їм у цьому перешкоджали віряни та ченці УПЦ МП.

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Що відбувалось у Києво-Печерській лаврі 4 липня

Представники спеціальної комісії Мінкульту повинні були опечатати кілька будівель на території Нижньої Лаври, які монастир УПЦ МП використовував для ведення економічної діяльності. Проте віряни МП на чолі з ченцями не пропускали їх до об'єктів.

Заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності Монастиря. При цьому, доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності Монастиря – є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений,

– наголосили в Мінкульті.

У своєму телеграм-каналі УПЦ МП підливала масла у вогонь та називала дії комісії незаконними. Водночас комісія зазначає, що попереджала монастир Києво-Печерської лаври про те, що 5 корпусів буде повернуто державі.

Вчора ми отримали від них відповідь, що 3 корпуси життєво необхідні для діяльності монастиря, а повернути вони готові лише 2. Коли комісія у складі 5 осіб прийшла для того, щоб оглянути приміщення, яке не використовується, то зіштовхнулася з перешкоджанням з боку прихожан,

– сказав в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Комісія написала заяву та покинула Лавру

Голова комісії Мінкульту написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі й комісія покинула Лавру. Представники УПЦ МП хотіли написати зустрічну заяву. Поліцейські запропонували їм зателефонувати на 102 та викликати ще одну слідчо-оперативну групу.

Після того, як комісія пішла, віряни УПЦ розблокували 56 і 69 корпуси та перейшли до головного входу монастиря, де розпочали молитовне стояння.

29 березня 2023 року Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. 5 червня, за результатами роботи, комісія МКІП передала Заповіднику Акти повернення об'єктів Нижньої Лаври. До слова, розірвання Договору в односторонньому порядку – законне, оскільки передбачено умовами, які вказані у ньому.

Що відбувалось в Нижній Лаврі: дивіться відео