В ОГП підтвердили обшуки у Генпрокурора і хочуть перевірити законність дій НАБУ

Ввечері 4 вересня стало відомо, що НАБУ проводить слідчі дії в Офісі генерального прокурора в рамках спецоперації "Карфаген". За даними ЗМІ, було затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, відомство ініціювало службове розслідування щодо працівника, чий майновий стан та контакти перевіряють детективи НАБУ. Також у відомстві надали роз'яснення стосовно ухвали суду, де фігурують згадки про першу заступницю Генпрокурора Марію Вдовиченко та самого очільника установи.

Що відомо про позицію ОГП?

У судовому документі наведено розмову, де працівник ОГП переказує нібито домовленість із "шефом" щодо внесення змін до наказу.

У прокуратурі наголосили, що Генеральний прокурор жодних подібних документів не підписував, вони не набули чинності, а йшлося лише про обговорення рішення, яке так і не було втілене в життя.

Окрім цього, наведені в ухвалі розмови стосувалися координації та проведення слідчих дій проти нелегальних call-центрів.

У прокуратурі підкреслили, що підготовку законних обшуків та спецоперацій слідчі НАБУ помилково трактували як можливе сприяння діячам цих угруповань.

Щодо працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, наразі вирішується питання про його звільнення з органів прокуратури.

В ОГП підтвердили обшуки у Генпрокурора

В ОГП підтвердили, що уночі НАБУ провело обшуки у службових приміщеннях Генерального прокурора, першої заступниці Генерального прокурора та інших працівників ОГП.

В ОГП заявили, що масштаб обшуків, їхні підстави та перелік матеріалів, до яких отримали доступ детективи, потребують окремої правової оцінки.

Під час обшуків НАБУ отримало доступ, зокрема, до матеріалів кримінального провадження про можливі незаконні дії людей, пов'язаних із керівництвом САП. Це провадження розслідували під процесуальним керівництвом ОГП, а керівництво САП знало про нього.

Також детективи отримали матеріали іншої справи, зокрема інформацію, зібрану під час негласних слідчих дій щодо можливої протиправної діяльності працівників НАБУ та САП.

В ОГП хочуть з'ясувати, чи відповідав обсяг доступу детективів предмету справи, у межах якої проводилися обшуки.

Йдеться про перевірку того, до яких саме матеріалів отримали доступ детективи, чи копіювали або вилучали їх і чи передбачали такі дії відповідні дозволи суду.

В Офісі Генерального прокурора запевнили, що поважають інституційну незалежність НАБУ та САП і зацікавлені у професійній взаємодії. Водночас у відомстві підкреслили, що будь-які слідчі дії мають відбуватися виключно в межах закону.

Позиція Генерального прокурора принципова: статус працівника прокуратури не може бути способом уникнути відповідальності або прикриттям для можливої злочинної діяльності,

– наголосили у відомстві.

Що відомо про операцію "Карфаген"?

Увечері 4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять нову спецоперацію під назвою "Карфаген".

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював керівник одного з підрозділів Офісу Генпрокурора.

Посадовець нібито залучив до схеми працівників прокуратури та інших осіб. Вони отримували хабарі від шахрайських кол-центрів за те, щоб не перешкоджати їхній роботі.

За даними слідства, учасники схеми легалізували мільйони гривень через купівлю нерухомості, коштовностей та оформлення майна на третіх осіб.

Правоохоронці встановили 5 учасників угруповання.

За даними ЗМІ, 4 вересня слідчі нібито проводили обшуки у генпрокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера. В Офісі Генпрокурора цю інформацію тоді спростували. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська заявила, що обшуків ні вдома, ні в кабінеті генпрокурора не було.