Після скандалу в Одесі в Україні перевірять усіх військкомів: Зеленський дав наказ

Правоохоронці та НАЗК перевірять усіх військкомів. Причиною став скандал, який виник через купівлю одеським військкомом нерухомості в Іспанії на мільйони доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 23 червня він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

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Зеленський доручив перевірити всіх військкомів

Президент розповів, що провів засідання Ставки. Дуже важливим пунктом обговорення була справедливість – те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з "діячем в Одесі". Він наголосив, що цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил.

Дуже неприємно, відверто аморально й неправильно, що ця людина попри все залишалася на своїй посаді,

– наголосив український лідер.

Він дав термінове доручення Головкому Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома з посади. Також в Україні створять комісію для перевірки всіх його колег.

"Під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК буде створено комісію для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам'ять героїв, які гинуть на фронті", – підсумував Зеленський.

Звільнення одеського військкома Євгена Борисова в ефірі національного телемарафону також прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, яка перевірить діяльність та майновий стан усіх військкомів та їхніх заступників", – заявив Шмигаль.

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Коротко про скандал з одеським військкомом

Під час повномасштабного російського вторгнення родичі Борисова суттєво розбагатіли. Зокрема, його мама придбала в Іспанії офісне приміщення та віллу, біля якої помітили Mercedes-Benz класу В.

Спершу військком заявляв, що нічим в Іспанії начебто не володіє, однак згодом заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею, а він – "не втручається". Варто зауважити, що орієнтовна вартість майна становить 4,5 мільйона доларів.

ДБР вже порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем. У ЗСУ також відреагували на скандал та наголосили, що нульова толерантність до корупції – принципова позиція Збройних Сил. Командування усіляко сприятиме проведенню необхідних заходів.