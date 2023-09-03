Папа Римський на російському танку: поляки "покарали" понтифіка за його слова про "велич Росії"

Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському танку. Главі Католицької церкви не пробачили компліменти у бік Росії.

Папа Римський намолов прокремлівської нісенітниці про "велич Росії" та закликав росіян не забувати про свою "імперську спадщину". Поляки не лишили поза увагою скандальний виступ понтифіка і помстилися йому у своєрідний спосіб.

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Папа у "неприхованій красі"

На обкладинці польського суспільно-політичного тижневика Wprost Папа постав у своєму новому амплуа – поборника росіян та їхніх імперських амбіцій. Ілюстратори помістили авто глави Католицької церкви на російський танк.

Новий випуск із проросійським Папою має вийти вже завтра, 4 вересня. Втім, автори поспішили порадувати українців своєю творчістю, наперед опублікувавши фото обкладинки у соцмережі X.

У Польщі помстилися Папі за його підтримку країни-агресорки / Фото Wprost

Чому Папа викликав гнів українців та їхніх друзів