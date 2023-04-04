Данілов відреагував на скандал, в який потрапили вірянки УПЦ МП у Львові
У Львові одна з парафіянок УПЦ МП заявила, що нібито війну почали "українці щирі". Олексій Данілов пояснив, що серед представників московського патріархату – багато осіб працюють на ФСБ.
Секретар РНБО розповів у ефірі телемарафону, що частину цих "парафіян" вже обмінювали на українських військовополонених.
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Що сказав Данілов про скандал у Львові
Мова тут не про вірян. Ви можете ходити до церкви, молитися Богу. Ви ж не ходите до представників ФСБ, скажімо так, молитись,
– заявив Данілов.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України закликав ходити до тих церков, які не мають стосунку до ФСБ і все буде добре.
Що відомо про скандал з УПЦ МП у Львові
У Львові відбувся пікет біля Свято-Володимирської церкви УПЦ МП у Сихівському районі. Активістка пояснювала, що церкві московського патріархату у Львові не місце.
Після цього до дівчини почали говорити нібито парафіянки храму. Одна з них почала пояснювати, що нібито їхня церква ніяк не пов'язана з Росією.
А хто почав війну? Хто почав війну? Українці щирі!
– заявила одна з парафіянок.
Що відбувалось біля храму УПЦ МП у Львові: дивіться відео
Варто додати, що у цей же день мер Львова Андрій Садовий заявив, що Свято-Володимирську церкву на Сихові демонтують. Адже це був самобуд. Саме біля цієї церкви відбувся скандал вранці 4 квітня.
Церкву УПЦ МП на Сихові демонтують / Фото з телеграму Андрія Садового
Приміщення на вулиці Пекарській передадуть на баланс міста.
У приміщенні на Пекарській розвиватимуть систему реабілітації / Фото з телеграму Андрія Садового
Складніша ситуація із храмом на вулиці Бобанича. Адже там майно належить громаді, яка на словах вже відреклася від московського патріархату. Міський голова пояснив, що стосовно цього храму є два варіанти:
- або стати українською церквою офіційно;
- або пройти процес націоналізації.
Мер Львова запевнив, що всі необхідні документи вже підготували.
Що буде з церквою УПЦ МП у Львові наразі вирішують / Фото з телеграму Андрія Садового