Підлітки у Києві слухали російську музику: 19-річний військовий емоційно відреагував на скандал

Командир штурмової групи 3-ї ОШБр Данило "Серфер" Смирнов емоційно відреагував на скандал з підлітками, які у Києві слухали російську музику та розкидали долари. Він наголосив, що такі дії є неприпустимими, поки інші молоді хлопці та дівчата віддають своє життя за Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Данила "Серфера" Смирнова у мережі.

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"Чому якісь "мажори" мають право топтати прапор"

"Серфер" прокоментував скандал з підлітками у Києві та засудив їхні дії. Захисник емоційно наголосив, що "якісь "мажори" мають право топтати прапор", поки його однолітки віддають життя за Україну та захищають країну від ворога.

19-річний командир штурмової групи Третьої штурмової бригади наголосив, що сам народився не у бідній сім'ї, й зараз "міг жити на Балі й навчатися за кордоном". Однак "Серфер" обрав інший шлях – у 17 років повернувся в Україну й уже у свої повноліття долучився до Третьої штурмової бригади.

До прикладу він наводить і своїх однолітків, які також стали на захист України, хоча "статки їх батьків значно перевищують статки цих "мажорчиків" які думають що їм все зійде з рук". "Серфер" наголосив, що вважає всі ці інциденти безглуздям і обурюється, чому на нахабні дії підлітків немає відповідної реакції.

Коли ці "тіпи" відкрито набирають поліцію й кажуть, що ось вони, а ніхто нічого не робить, які дії ви хочете бачити? Що по вашому будуть думати молоді хлопці та дівчата, які у своє повноліття бачили не "доріжки коксу", а кров бруд, крики та війну,

– емоційно наголошує військовий.

Нагадаємо, що підлітки у Києві потрапили у скандал. Молодики слухали російську музику, перекривали рух автівок, розкидали долари, створювали небезпечні ситуації на дорогах та багато іншого. У ЗМІ заявляли, що серед хуліганів буцімто були сини відомих осіб, зокрема, ексголови Лиману Петра Цимідана та бізнесмена В'ячеслава Юткіна.

Поліція вже встановила всіх осіб, які фігурують у скандальних відео. Ювенальні поліціянти вже спілкуються з учасниками відео та їхніми батьками, а після перевірки діям кожного з шести учасників буде надано правову оцінку.