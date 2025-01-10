Скандал з підлітками, що перекривали рух у Києві: поліція встановила всіх учасників відео

У мережі 10 січня ширилися відео з компанією молодиків, що перекривала рух для автівок у Києві, гучно слухала російську музику та розкидалася купюрами доларів. Поліції вдалося встановити всіх неповнолітніх учасників відео.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Раніше правоохоронці зазначали, що з'ясовують всі обставини цього київського скандалу.

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Що сказали у поліції про неповнолітніх учасників скандалу у Києві

Правоохоронці зазначили, що з неповнолітніми особами, які є учасниками скандальних відео з перекриттям руху транспорту в Києві та гучним прослуховуванням російської музики, а також їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліціянти.

Поліція працює з неповнолітніми учасниками скандальних відео у Києві / Фото поліції Києва

У поліції наголосили, що один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Після цього його притягнули до відповідальності за статтею Кримінального кодексу України про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Після цього до фігуранта суд ухвалив рішення призначити покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку,

– зазначили у поліції Києва.

Що відомо про скандал з неповнолітніми у Києві