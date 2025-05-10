На Житомирщині військові нібито побили чоловіка: у ТЦК та поліції пояснили ситуацію

На Житомирщині заявили, що представники ТЦК нібито побили чоловіка. На скандал у мережі вже відреагували правоохоронці та військові.

Що відомо про скандал з побиттям на Житомирщині – повідомляє 24 Канал.

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У Житомирській області співробітники ТЦК нібито побили чоловіка

Андрій Недашківський 9 травня опублікував у мережі допис, у якому стверджував, що його брата – Миколу Недашківського – нібито побили працівники ТЦК з міста Малин. За словами чоловіка, співробітники ТЦК нібито завдали 3 ударів по голові невідомим предметом.

На це повідомлення відреагували у ТЦК. Так, у Житомирському обласному ТЦК та СП заявили, що звинувачення – безпідставні, а військові не мають жодного відношення до подій, описаних у дописі Недашківського.

Водночас у ТЦК наголосили, що зміст публікації містить ознаки дезінформації, спрямований на дискредитацію ЗСУ та створення недовіри серед громадян до діяльності ТЦК та СП.

Крім того, у ТЦК заявили, що Недашківський Микола, якого нібито побили, – військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. За наявною інформацією, солдат нібито вибув у службове відрядження, але до місця призначення так і не прибув.

На інцидент відреагували й в поліції Житомирщини. Там повідомили, що 8 травня на спецлінію 102 надійшло повідомлення з лікарні про те, що у медзаклад доставили жителя громади з травмою голови.

Чоловік пояснив поліцейським, що травми отримав випадково, вдарившись головою об поперечину. За його словами, він утікав від невідомих, яких сприйняв за працівників ТЦК та СП, через те, що самовільно залишив військову частину,

– повідомили у поліції.

Правоохоронці додали, що чоловік написав заяву до поліції з проханням не розглядати повідомлення медиків про його травмування. Однак, поліція проводить перевірку в межах чинного законодавства.

Раніше житель Дніпра Ростислав Білаєнко заявив, що отримав перелом стегна після "зустрічі" з працівниками військкомату. Втім, у ТЦК відкинули усі звинувачення та спростували причетність до інциденту.