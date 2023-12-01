Порошенко намагався виїхати з України, але його не пропустили на кордоні: що кажуть у ДПСУ

Зранку 1 грудня 2023 року Петро Порошенко намагався виїхати з України, однак його не пропустили українські прикордонники. Він заявив, що їхав у відрядження, яке схвалив голова Верховної Ради.

Інцидент трапився на пункті пропуску "Краківець". У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Сергій Демченко пояснив, що трапилося.

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Порошенка не пропустили на кордоні

Зранку Петро Порошенко заявив, що хотів перетнути кордон України у бік Польщі. Для цього він мав при собі підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники його не пропустили.

За словами народного депутата, він мав заплановані зустрічі у Польщі та США.

У ДПСУ підтвердили інформацію про те, що Порошенка не випустили з країни. Речник ДПСУ Сергій Демченко розповів, що прикордонники не пропустили нардепа через те, що його відрядження за кордон скасоване.

Коментар Держприкордонслужби

Сергій Демченко наголосив, що прикордонники забезпечують оформлення і пропуск людей через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, і Правил перетину кордону громадянами України.

Під час воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Щодо Порошенка, то прикордонники отримали інформацію про те, що його відрядження скасоване.

У прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України,

– пояснив Демченко.

У мережі поширюють інформацію про те, що рішення голови ВР Руслана Стефанчука нібито скасував перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

24 Канал звернувся до Олександра Корнієнка за коментарем, але поки що редакція не отримала відповіді.

Тим часом по той бік кордону з Польщею триває блокада руху вантажівок, які їдуть до України. Ба більше, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав вимоги польських перевізників щодо відновлення системи дозволів для українських водіїв, які в'їжджають до ЄС.