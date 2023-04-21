У Росії спалахнув скандал через місце для могил окупантів: їх поховали як безпритульних

У Рязанській області спалахнув скандал щодо ліквідованих окупантів. Річ у тім, що їх поховали окремо від інших людей, поряд із могилами бездомних і безіменних.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Місцева влада проблеми в цьому не бачить і виправдовується, що обрала "гідне" місце.

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Місцева влада не розуміє у чому проблема

На опублікованих фотографіях видно, що на могилах російських загарбників встановлені прапори. Однак місцеві невдоволені тим, що військових закопали в самому кінці цвинтаря, де також ховають осіб без визначеного місця проживання.



Окупантів поховали, як безпритульних / Фото росЗМІ

Тимчасовий виконувач обов'язків глави міста Юрій Зінов'єв заявив, що місце для "Алеї поховання героїв "СВО" обиралося попереднім мером спільно з громадськими організаціями.



Черговий скандал в Росії / Фото росЗМІ

"Міськадміністрація не стала ховати героїв у загальну масу. Ми вибрали їм гарне окреме місце. А також поклали щебінь. Сподіваюся, більше нам не доведеться ховати хлопців", – відповів Зінов'єв, коментуючи ситуацію журналістам.

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Шалені втрати ворога

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 185 050 солдатів. Зауважимо, що це лише приблизні цифри, оскільки точний підрахунок неможливий через активні бойові дії. За минулу добу українські оборонці знищили 630 ворогів.

Окрім особового складу, окупанти втрачають величезну кількість техніки. Так, з 24 лютого 2022 року наші воїни "демілітаризували":