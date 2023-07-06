Скандал з піснями Лєпса на Київщині: порушнику вручили повістку до ТЦК

Поліція склала адмінпротоколи на жінку та чоловіка, які в кафе на Київщини слухали російські пісні. До того ж правопорушнику вручили повістку.

До цього до адміністративної відповідальності притягли директора кафе. Інцидент стався у закладі "Дубровка", що на Київщині.

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Продовження скандалу з російськими піснями на Київщині

Як розповіли правоохоронці, у Погребах поліцейські склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство на чоловіка та жінку, які на зауваження громадянки почали агресивно поводитись.



На Київщині в кафе слухали російські пісні / фото поліції

Крім цього, військові вже вручили правопорушнику повістку для явки до Броварського ТЦК та СП.

Санкція статті передбачає штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.



Правопорушнику вручили повістку / фото поліції

Що цьому передувало