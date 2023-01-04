Родина загиблого захисника отримала протерміновані продукти від нардепа: як він це пояснив

У мережі вибухнув черговий скандал, який цього разу пов'язаний з роздачею новорічних пакунків від депутата від "Слуги народу". Так, у наборі від благодійного фонду Сергія Нагорняка, який роздавали сім'ям військовослужбовців, виявили прострочену продукцію.

Ба більше, стверджується, що вміст набору був сформований з польської гуманітарної допомоги. Надавали її ще буцімто на початку повномасштабної війни.

Цікаво Місцеве самоврядування – надійний партнер держави: чому голови рад проти містобудівної реформи

Кому потрапила прострочена продукція

Окрім того, що ця польська гуманітарна допомога могла тривалий час лежати на складі на Черкащині, великого розголосу надав цьому скандалу й адресат такого продуктового набору. Так, стверджують, що принесли такий "подарунок" сім'ї загиблого захисника Азовсталі, у родині якого залишилось кілька дітей.

Але більше вражає — термін придатності. Воно уже непридатне до споживання. Тобто, родині Героя принесли непотріб і гниль,

– написала у своєму фейсбуці Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Також у мережі обурилися й складом подарункових пакетів. Адже, окрім того, що він буцімто ідентичний польській гуманітарці, такі дрібні приємності діти повинні отримувати на полуденок у школах чи садочках, а не як подарунок на Новий рік під іменем депутата як піар.

Депутат визнав помилку

Сам депутат від "Слуги народу" оперативно відповів на звинувачення у мережі. У коментарях під дописом він не виправдовує ані надсилання такого набору, ані себе особисто. Натомість попросив пробачення за непорозуміння та попросив вказати, кому благодійний фонд відправив цей "подарунок".

Пані Марино, напишіть у приват, чи під дописом, як вважаєте правильно, сім‘ю Героя. Заїду особисто, перепрошу за непорозуміння. Склад пакунка мав бути точно інший, і упаковка також. Прикро за такий випадок,

– написав він.

Що надіслали сім'ї Героя, та яким мав бути пакунок

Також на своїй сторінці депутат зазначив, що фізично ці пакунки передали у грудні, а роздалися у деяких селищах старостами у січні.

На жаль, і в нашій роботі трапляються прикрі ситуації. Ми з цього зробимо певні висновки і впевнений, що більше воно не повториться,

– сказав Сергій Нагорняк.

Скандал з іншою "слугою народу"