Родина загиблого захисника отримала протерміновані продукти від нардепа: як він це пояснив
Джерело:Сергій Нагорняк
У мережі вибухнув черговий скандал, який цього разу пов'язаний з роздачею новорічних пакунків від депутата від "Слуги народу". Так, у наборі від благодійного фонду Сергія Нагорняка, який роздавали сім'ям військовослужбовців, виявили прострочену продукцію.
Ба більше, стверджується, що вміст набору був сформований з польської гуманітарної допомоги. Надавали її ще буцімто на початку повномасштабної війни.
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Кому потрапила прострочена продукція
Окрім того, що ця польська гуманітарна допомога могла тривалий час лежати на складі на Черкащині, великого розголосу надав цьому скандалу й адресат такого продуктового набору. Так, стверджують, що принесли такий "подарунок" сім'ї загиблого захисника Азовсталі, у родині якого залишилось кілька дітей.
Але більше вражає — термін придатності. Воно уже непридатне до споживання. Тобто, родині Героя принесли непотріб і гниль,
– написала у своєму фейсбуці Марина Данилюк-Ярмолаєва.
Також у мережі обурилися й складом подарункових пакетів. Адже, окрім того, що він буцімто ідентичний польській гуманітарці, такі дрібні приємності діти повинні отримувати на полуденок у школах чи садочках, а не як подарунок на Новий рік під іменем депутата як піар.
Депутат визнав помилку
Сам депутат від "Слуги народу" оперативно відповів на звинувачення у мережі. У коментарях під дописом він не виправдовує ані надсилання такого набору, ані себе особисто. Натомість попросив пробачення за непорозуміння та попросив вказати, кому благодійний фонд відправив цей "подарунок".
Пані Марино, напишіть у приват, чи під дописом, як вважаєте правильно, сім‘ю Героя. Заїду особисто, перепрошу за непорозуміння. Склад пакунка мав бути точно інший, і упаковка також. Прикро за такий випадок,
– написав він.
Що надіслали сім'ї Героя, та яким мав бути пакунок
Також на своїй сторінці депутат зазначив, що фізично ці пакунки передали у грудні, а роздалися у деяких селищах старостами у січні.
На жаль, і в нашій роботі трапляються прикрі ситуації. Ми з цього зробимо певні висновки і впевнений, що більше воно не повториться,
– сказав Сергій Нагорняк.
Скандал з іншою "слугою народу"
- Нагадаємо, що наприкінці 2022 року вибухнув інший обурливий скандал, пов'язаний зі скандальним законопроєктом 5655 про реформу містобудування під авторством лідерки партії "Слуга народу" Олени Шуляк. Цей законопроєкт розкритикував юрист та військовий ЗСУ Олег Симороз у своєму дописі у соцмережах. Він був щиро обурений, адже витратив багато часу та сил на боротьбу із забудовою.
- У відповідь на це 17 грудня Олена Шуляк прийшла у палату до військового "з'ясувати стосунки", який перебував там через втрату двох ніг внаслідок воєнних дій. А коли скандал набув розголосу, вона перепросила у пораненого військового і додала, що не хотіла образити його.
- У відповідь на такий скандал заступниця голови фракції президентської партії у парламенті Галина Янченко повідомила, що написала заяву про вихід з партії "Слуга народу". А пояснила це тим, що не хоче перебувати в одній партії із Шуляк.
- Зазначимо, що тепер зняти Олену Шуляк з усіх державних посад вимагають також і військові.