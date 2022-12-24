Американський телеведучий назвав Зеленського "диктатором" й просував російські наративи

Попри те, що більшість країн визнали Росію винною у війні в Україні, у світі залишаються прихильники політики Путіна. Зокрема, це стосується і американського телеведучого Такера Карлсона.

Американський телеведучий у своєму ток-шоу на Fox News назвав Зеленського "диктатором у спортивному костюмі". Це відбулось після поїздки президента України до Вашингтона.

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Про що говорив ведучий

Карлсон у прямому ефірі просував наративи, які дискредитують постачання допомоги Україні. Ба більше, він звинуватив Зеленського у брехні та невдячності за допомогу США.

Якийсь іноземний диктатор з'являється у своєму спортивному одязі в Конгресі США і починає вимагати, з явною відсутністю вдячності, щоб ми надіслали йому десятки мільярдів доларів, коли у нас вичерпуються гроші,

– сказав ведучий.

Карлсон наголосив, що мета візиту Зеленського до Вашингтона полягала в тому, щоб "менеджеру українського стриптиз-клубу" вручити ще більше мільярдів доларів з нашої власної економіки, що розвалюється".

Такер Свонсон Макнір Карлсон – американський консервативний політичний пропагандист, виправдовувач російського фашизму та путінізму. З 2016 року є ведучим власного вечірнього політичного ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ведучий Карлсон перекручує інформацію, щоб створити аргументи, які б підтвердили його наративи про неправомірні дії уряду США.

Його заяви щодо невдячності Зеленського не відповідають дійсності. Президент подякував всьому американському народу за підтримку України.

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