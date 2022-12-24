Американський телеведучий назвав Зеленського "диктатором" й просував російські наративи
Джерело:Центр протидії дезінформації
Попри те, що більшість країн визнали Росію винною у війні в Україні, у світі залишаються прихильники політики Путіна. Зокрема, це стосується і американського телеведучого Такера Карлсона.
Американський телеведучий у своєму ток-шоу на Fox News назвав Зеленського "диктатором у спортивному костюмі". Це відбулось після поїздки президента України до Вашингтона.
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Про що говорив ведучий
Карлсон у прямому ефірі просував наративи, які дискредитують постачання допомоги Україні. Ба більше, він звинуватив Зеленського у брехні та невдячності за допомогу США.
Якийсь іноземний диктатор з'являється у своєму спортивному одязі в Конгресі США і починає вимагати, з явною відсутністю вдячності, щоб ми надіслали йому десятки мільярдів доларів, коли у нас вичерпуються гроші,
– сказав ведучий.
Карлсон наголосив, що мета візиту Зеленського до Вашингтона полягала в тому, щоб "менеджеру українського стриптиз-клубу" вручити ще більше мільярдів доларів з нашої власної економіки, що розвалюється".
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ведучий Карлсон перекручує інформацію, щоб створити аргументи, які б підтвердили його наративи про неправомірні дії уряду США.
Його заяви щодо невдячності Зеленського не відповідають дійсності. Президент подякував всьому американському народу за підтримку України.
Візит Зеленського до США: найважливіше
- 21 грудня президент здійснив свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У США Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом, а також виступив перед Конгресом.
- Українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським під час візиту до США могла просити надати нам ракети ATACMS та БпЛА Grey Eagle. Прохання щодо надання цього озброєння вже не раз лунали з нашого боку.
- Ввечері цього ж дня США оголосили про передачу Україні довгоочікуваних ППО Patriot. При чому напередодні в Німеччині заявляли, що не збираються передавати такі системи нашій державі.
- Цікаво, що Ненсі Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.
- Все про поїздку Зеленського до Вашингтона читайте за посиланням.