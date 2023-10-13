Кидалася стільцем: жінка "штурмувала" ТЦК в Одесі, бо її батька там начебто примусово утримують
Джерело:Одеська поліція
В Одесі жінка заявляє, що представники ТЦК завдали їй тілесних ушкоджень, ті заперечують. Поліція вже взялася розслідувати цей інцидент.
В Одесі до поліції звернулася 30-річна жінка, яка заявила, що її силоміць вивели з будівлі військкомату, завдавши тілесних ушкоджень. Натомість, у ТЦК звинувачення громадянки спростовують.
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Що ж трапилося
Правоохоронці з'ясували, що заявниця разом із 22-річною сестрою прийшла до військкомату, аби дізнатися про місцеперебування їхнього батька. За словами жінки, його примусово забрали до ТЦК і начебто тут утримують.
На відео, яке знімала сестра заявниці, чути, що жінка запитує у представників ТЦК, чому її батька примусово "зняли з автобусу" та забрали до військкомату. Вона запевняє, що той хворий. Натомість військовий намагається їй пояснити, що в Україні немає "добровільної" мобілізації.
Жінка погрожує військовим, бо її батька забрали до військкомату: відео
Як стверджує працівник ТЦК, жінка агресивно висловлювалася на адресу співробітників, а потім схопила стільця і кинула в одного з них, що можна, побачити й на відео. Також можна почути, що панянка погрожує "розвалити" військкомат.
Заявниця вимагає викликати поліцію: відео
У ТЦК зазначають, що попросили обох жінок покинути приміщення. Одна із них –молодша сестра – вийшла одразу, а старша відмовилася. Тоді її вивели за межі ТЦК, не застосовуючи фізичної сили.
Побиття призовників у ТЦК Тернополя: що відомо
- 6 жовтня представники Тернопільського ТЦК "запакували" цивільного до автомобіля. Троє осіб зупинили місцевого мешканця, аби перевірити документи. Коли вони дізналися, що чоловік родом з російського Мурманська, то запропонували йому проїхати до військкомату. А, коли той відмовився, то його побили й силоміць відвезли до військкомату. У такий спосіб затримали щонайменше ще одного військовозобов'язаного.
- У мережі 8 жовтня з'явилися відео, на яких представники військкомату б'ють мобілізованих.
- Згодом стало відомо, що командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони роти охорони Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру. Їх звинувачують у катуванні, а солдата – ще й у незаконному позбавленні волі людини.