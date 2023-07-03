"Місцеві його бояться": в Ужгороді нетверезий майор ТЦК побив жінку та чіплявся до військового

Жінка заявила, що її у нетверезому стані побив майор Закарпатського ОТЦК Костянтин Варі. Нападник зробив це на очах у її чоловіка-військового, який повернувся з фронту. У відомстві вже прокоментували ситуацію.

Ввечері 2 липня Тетяна Новак повідомила у фейсбуці, що майор ТЦК завдав їй двох ударів кулаком в голову на очах у її чоловіка. Вона переймається, що цей вчинок може залишитись непокараним.

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Подробиці інциденту

За словами жінки, нападником є Варі Костянтин Володимирович – старший офіцер Закарпатського ОВК. Майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК.

Новак повідомила, що подія сталась в Ужгороді 25 червня на зупинці "вулиця Котляревського" приблизно о 15:20. Жінка розповіла, що вона та її чоловік Голюк Євгеній, офіцер ЗСУ, зайшли у магазин біля зупинки, проте на касі до них "причепився п'яний мужик в цивільному одязі". Спершу він говорив до її чоловіка та спитав, чи він воював, чи втік. Коли Євгеній відповів, що воював, він продовжив на підвищених тонах допитуватись, чому він зараз не на фронті.

Мій чоловік спокійно зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, після оборони Соледару визнаний обмежено придатним. Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше і він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до "ви не місцеві і це одразу видно, нащо ви приїхали, а ви знаєте хто я, а я майор, це мій район, мене всі знають. Дійсно, продавчиня його знала, вона була страшенно налякана і тільки повторювала: "Костя, заспокойся, все нормально,

– розповіла Новак.

Проте після цього почалось "найвеселіше". За словами Тетяни Новак, нападник підійшов впритул, махав руками й декілька разів штовхнув її й чоловіка в голову відкритою долонею. Тоді подружжя вирішило вийти на вулицю і викликати поліцію.

Попросили продавчиню теж набрати 102 і викликати охорону. Наші слова вона повністю проігнорувала… Ми вийшли з магазина, відійшли на зупинку і збирались дзвонити на 102. Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік,

– розповіла Тетяна.

Жінка розповіла, що поки чекали поліцію, до них почали сходитись люди. Вони розповіли, що Варі нібито не перший раз нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться і заяви не подають. Дочекатись поліції й дати свідчення охочих не знайшлось.

Згодом приїхала поліція, швидка та ВСП. Варі Костянтина знайшли в його власній квартирі, затримали та "задули" на алкоголь, результат – 2.04 проміле. Тим часом швидка констатувала у жінки забій щелепи. На місці вона написала заяву й разом з чоловіком дала пояснення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 частини 1 – умисне легке тілесне ушкодження. Ввечері того ж дня в травмпункті Ужгородської міської лікарні в Тетяни зафіксували забій м'яких тканин голови й забій нижньої щелепи.

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Зранку понеділка подружжя поїхало до Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області. Поки їхали в таксі, за словами Тетяни їй подзвонили з Закарпатського ОВК і попросили зустрітись, щоб "обговорити інцидент і врегулювати все мирно". Вона відмовилась.

У відділі поліції нас зустріли без ентузіазму. Дізнавач Турус Ю.Ю. тільки після моїх наполегливих прохань запросив до себе в кабінет і дав направлення на судово-медичну експертизу,

– сказала жінка.

Тоді пара поїхала в Ужгородське міжрайонне відділення судово-медичної експертизи, де їй офіційно зняли побої.

Втім тут же виявилось, що в травмпункті забули проставити необхідні печаті на довідку, а дізнавач Турус забув додати до направлення супровідний лист. Ми знов поїхали в травмункт, де вислухали від персоналу купу відмовок і зневажливих коментарів. Зрештою всі печаті на довідку поставили. Ми повернулись у поліцейський відділок. Я віддала Турусу довідку з печатками і нагадала про супровідний лист. Він сказав, що не в курсі такої процедури, але листа напише і передасть судмедексперту "завтра, може післязавтра" і повідомить мені по телефону,

– розповіла вона.

За три дні Тетяні ніхто не зателефонував, тож вона знову приїхала у відділок сама. Турус сказав їй, що документи нібито вже мали дійти до судмедексперта, але він точно не знає. Наступного дня, в п'ятницю, вона зв'язалась з судмедекспертом і дізналась, що жодних документів він досі не отримав. Коли жінка зателефонувала на 102, її з'єднали з черговим відділку. Виявилось, що дізнавач Турус "пішов у відпустку на невизначений термін".

Впродовж тижня дізнавач не відповів конкретно на жодні мої питання стосовно справи. Я не знаю, чи вилучили з магазина камери, чи були опитані свідки (як мінімум продавчиня), чи був долучений протокол затримання з доказами, що Варі був в стані алкогольного сп'яніння,

– сказала жінка.

Після публікації допису Тетяни у МВС України повідомили, що поліція проводить досудове розслідування у справі щодо нанесення жінці тілесних ушкоджень співробітником ТЦКСП на Закарпатті.

У МВС підтвердили, що нападником є 55-річний місцевий житель, працівник ТЦКСП. А також те, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Варі вручать підозру

Наразі, згідно з даними МВС, поліцейські готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру, а відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частини 1 статті 125 ККУ.

Наразі у справі проводяться необхідні слідчі дії. Також призначено проведення судово-медичної експертизи,

– мовиться в повідомленні.

Як справу коментують у Закарпатському ОТЦК

У Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що до даного випадку призначено службову перевірку, "за результатами якої буде прийнято однозначне та справедливе рішення".

Командування Закарпатського ОТЦК та СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля, особливо в стані алкогольного спʼяніння та має нульову толерантність до людей які скоюють такі вчинки, а надто до військовослужбовців. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи, у найкоротші терміни буде встановлено подробиці та прийнято усі необхідні рішення,

– мовиться в повідомленні.

Фото, надані Тетяною Новак: