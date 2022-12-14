У Туреччині кинули за ґрати мера Стамбула: його називають ключовим опонентом Ердогана на виборах

У середу, 14 грудня, суд у Туреччині засудив мера Стамбула до двох років і семи місяців позбавлення волі. Його звинувачують в образі членів Вищої виборчої ради Туреччини.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу 4 листопада 2019 року назвав скасування законних виборів "дурістю". Через це суд наклав на Імамоглу політичну заборону, яка може призвести до його усунення з посади.

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Суд на Імамоглу міг спланувати Ердоган

Очікується, що Імамоглу, який належить до головної опозиційної Республіканської народної партії, оскаржить вирок. Критики вважають, що суд над мером був спробою усунути ключового опонента президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Президентські та парламентські вибори в Туреччині заплановані на червень. Опитування показують падіння рейтингів популярності Ердогана на тлі економічних потрясінь та інфляції на рівні понад 84%.

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Імамоглу обрали очільником Стамбула у березні 2019 року. Його перемога стала історичним ударом для Ердогана та президентської Партії справедливості та розвитку, яка контролювала Стамбул протягом чверті століття.

Партія домагалася скасування результатів муніципальних виборів у місті через порушення. Виклик призвів до повторних виборів через кілька місяців, на яких Імамоглу також виграв.

14 грудня тисячі людей зібралися перед будівлею муніципалітету, щоб засудити вирок меру, вигукуючи "Право, закон, справедливість!". Жителі Стамбула закликали уряд і Ердогана піти у відставку.

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