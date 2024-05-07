Скандал у Києві між вчителем фізкультури та учнем: учасники конфлікту нібито порозумілися

У столичній школі №37 сталася резонансна історія: вчитель фізкультури облаяв свого учня-переселенця з Луганщини. Наразі учасники конфлікту нібито порозумілися.

Зараз триває розгляд ситуації, за підсумками якого будуть прийняті відповідні управлінські та організаційні рішення. Про це розповіла директорка школи №37 Ірина Бабка.

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Розгляд ситуації

Адміністрація з представниками управління освіти, департаменту освіти та ювенальної провенції провела зустріч, на якій обговорили цю ситуацію,

– розповіла директорка.

Вона також наголосила, що навчальний заклад зацікавлений у створенні безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу.

Як почався скандал

Весь скандал розпочався нібито через те, що учень 9-го класу не туди поставив швабру, після чого вчитель почав кричати. У мережі поширюють відео, на якому вчитель фізкультури лається та ображає учня 9-го класу. Викладач казав, що навчить "як правильно", а також називав хлопця сепаратистом.

Я тебе зараз по горбу йо*ну, сєпарська гнидо, б**ть. Я тебе навчу, як правильно. Не буду з тобою цяцькатися… Якщо я тебе трону, тебе навіть реанімація не спасе,

– кричав вчитель учневі.

На скандал також реагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв справу на особистий контроль.

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