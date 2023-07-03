Буде жорстка реакція, – у Міноборони прокоментували випадки негідної поведінки військових з ТЦК

3 липня 2023, 10:06
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Джерело:

Олександр Павлюк

У ЗМІ та соцмережах активно поширюється інформація про випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП. На це вже відреагували у Міноборони України.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що в межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент. Усі випадки не будуть залишені без жорсткої реакції.

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Реакція Міноборони

За словами Павлюка, усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні – притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством.

Він також попросив громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості щодо таких випадків за такими контактами:

  • за номером 0 800 31 01 79;
  • на електронну пошту – tckreport@gmail.com;
  • на чат-бот у телеграм.

Скандальні випадки з представниками військкоматів

  • 27 квітня у телеграм-каналах з'явилось відео побиття трьома військовими цивільного чоловіка у Черкасах.
  • Після публікації відеозапису неправомірних дій працівників ТЦК у соцмережах припустили, що в такий спосіб чоловікові намагалися вручити повістку. Адже не раз деякі військкоми намагалися силоміць вручити українцям повістки, що іноді переростало у бійки.
  • На Одещині в місті Рені співробітник військкомату влаштував стрілянину. Це сталося під час вручення повістки.
  • Як виявилось, унаслідок стрілянини, яка сталася на ринку в місті Рені, немає постраждалих. Однак правоохоронці розпочали розслідування інциденту. До стрілянини причетні працівники територіального центру комплектування.
Автор: Софія Ковнір