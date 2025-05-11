Завдавав ударів у живіт: у Харкові – новий скандал за участі співробітника ТЦК
- У Харкові працівник ТЦК завдав ударів чоловікові під час перевірки документів.
- Відео інциденту поширили у соцмережі.
- ТЦК засудило поведінку військовослужбовця та призначило службове розслідування.
Місцеві пабліки Харкова поширили відео, на якому працівник ТЦК завдає ударів чоловікові під час перевірки документів. У військкоматі вже відреагували на інцидент.
На опублікованих кадрах видно, що цивільний молодий чоловік, якому наносить удари працівник ТЦК, не проявляє абсолютно ніяких ознак агресії. А військовий, натомість, постійно озирається по сторонах, намагаючись упевнитись, що його злочин ніхто не побачить, передає 24 Канал.
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Що кажуть у ТЦК
У Харківському обласному ТЦК прокоментували відео у соцмережі. Там наголосили, що, попередньо, конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина.
Водночас ТЦК засудило поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Там підкреслили, що будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими.
За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності,
– пообіцяли у військкоматі.
Конфлікт військового і цивільного у Харкові: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно скандал за участі ТЦК стався у Дніпрі. Там чоловік поскаржився, що через дії військових опинився у лікарні зі зламаним стегном. У військкоматі заперечують провину своїх співробітників. Там кажуть, що військовозобов'язаний отримав травму, тікаючи від ТЦК.