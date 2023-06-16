Барабани за 890 тисяч в укриття Києва: чим закінчився скандал з закупівлею музичних інструментів
Джерело:Павло Бабій
Після резонансного скандалу з придбанням барабанів в укриття на суму 900 тисяч гривень Дніпровська РДА в місті Києві оголосила, що достроково розірвала договір на закупівлю. Таким чином кошти, за які мали придбати музичні інструменти, лишилися у бюджеті столиці.
У районній адміністрації також планують розслідувати ситуацію з купівлею барабанів в укриття. Окрім музичних інструментів, РДА мала також закупити овочерізки й сковорідки.
Дивіться також "Прилетіло туди, де я мав сидіти": як 12-річний Роман врятувався під час атаки на Київщину
Договір про купівлю барабанів в укриття Києва розірвали
Очільник Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Павло Бабій зазначив, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів адміністрація не витратила.
Достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів, а саме барабанів різних діаметрів, у кількості 306 штук,
— підкреслив він.
Бабій також наголосив, що ініціював проведення службового розслідування через суспільний резонанс стосовно закупівлі музичних інструментів, овочерізок і сковорідок управлінням освіти Дніпровської РДА. За словами очільника РДА, цим питання займатиметься спеціальна комісія, яка проведе внутрішній фінансовий контроль і з'ясує, чи доцільні були такі закупівлі.
Про те, що цей договір достроково розірвали можна також побачити й на сайті ProZorro. Там зазначили, що документ недійсний з 14 червня 2023 року.
Договір про купівлю барабанів в укриття Києва розірвали / Скриншот 24 Каналу
Що відомо про скандал з барабанами у київські укриття
- Глава тимчасової контрольної комісії з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів Леонід Ємець 14 червня повідомив, що в укриття Дніпровського району Києва закупили електричних овочерізок на 130 тисяч гривень. Крім цього, він розповів і про купівлю модних електричних сковорідок, які коштують 720 тисяч гривень за одну штуку.
- Далі стало відомо, що районна адміністрація замовила для укриття 300 шкіряних барабанів за 890 тисяч гривень. Ця закупка призначалася нібито для "психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".
- Згодом мер Києва Віталій Кличко розповів, що барабани закуповували для потреб дитячих садочків. Він також не уявляв, яким чином музичні інструменти "притягнули до укриттів".