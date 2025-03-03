Схоже на атаку на Зеленського: хто має зробити перший крок після зустрічі в Овальному кабінеті

Під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого відбулась сутичка. Однак Україні нема за що перепрошувати у США.

Зокрема, тому що це ця зустріч мала вигляд цілеспрямованої атаки на українського лідера. Це 24 Каналу зауважив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.

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"Складно говорити про те, що це були якісь перемовини. Це має вигляд цілеспрямованої атаки на Зеленського з метою спровокувати, дискредитувати, примусити його підписувати угоди, на які Україна та суспільство не готові", – сказав він.

Нема за що перепрошувати

Артем Бронжуков підкреслив, що, за опитуваннями CNN, приблизно лише 4% аудиторії вважає, що конфлікт спровокував Зеленський, 50% думають, що Трамп, до 44% – американський віцепрезидент Джей Ді Венс. Тому Україні нема за що перепрошувати в адміністрації президента США.

Тому я не думаю, що є за що перепрошувати. Венс закидав Зеленському, що українці недостатньо вдячні. Але всі розуміють, що це неправда. Зеленський постійно повторює та наголошує на тому, що американський народ зробив багато для України. Саме американський народ має таку ж позицію,

– зазначив він.

За словами заступника директора аналітичного центру "Політика", зокрема, багато американських журналістів перепрошують в України. Вони зовсім не вимагають, щоб Зеленський просив вибачення у США.