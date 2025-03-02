Якщо Трамп наважиться "здати" Україну Путіну: Маломуж припустив наслідки зради

Після гарячої суперечки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Білому домі президент США може переглянути можливість подальшої підтримки України. Ба більше, не можна виключати, що Трамп, можливо, взагалі не заважатиме тому, щоб Росія отримала повний контроль над нашою державою.

На думку генерала армії та колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, яку він висловив 24 Каналу, для США такий сценарій може принести також дуже великі геополітичні збитки. Крім того, у західних ЗМІ припускають, що сварка президента України та США насправді є заздалегідь підготовленою засідкою, щоб послабити позицію Зеленського на переговорах.

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Чи вистоїть Україна

Маломуж зауважив, що навіть у ситуації, що зараз склалася між США та Україною, адміністрація Трампа не піде на те, щоб віддати Україну під контроль Кремля.

Це підірве не тільки престиж Трампа та його команди, а фактично зруйнує глобальну модель безпеки. А також це надасть перевагу Владіміру Путіну над США,

– наголосив він.

Це визначальний чинник, на думку генерала армії, тому що Сполучені Штати дуже опікуються тим, щоб вони були на першому місці, а всі інші, зокрема Україна, далеко позаду.

Зараз ситуація для США виглядає так, що у разі якщо вони повністю "здадуть" Україну, це виглядатиме як зрада. Тим більш, що США сприяли закінченню війни, встановленню миру в Україні та збереження якомога більше умов для неї.

Тому відмова від підтримки Києва буде сприйнято у світі негативно. Таку реакцію щодо Дональда Трампа та Джей Ді Венса ми вже бачимо зараз, а у разі глобальної зради, на думку ексголови Служби зовнішньої розвідки, вся світова спільнота обернеться проти Вашингтона.

Це підірве лідерство США і самого Трампа і не тільки у його опонентів, а й в серед республіканців у Конгресі та інших державних структурах.

Тоді це виглядатиме як здача і інтересів України, і США, і союзників. У такому разі Сполучені Штати це вже не союзник, вони взагалі ніхто. Вони не глобальний гравець і не надійний партнер – по НАТО, європейським країнам і тим більше України,

– підкреслив генерал армії.

Водночас навіть якщо Трамп і піде на те, щоб здати Україну, у нього, на думку ексголови Служби зовнішньої розвідки, йому не вдасться це зробити.

На початку війни, окрім, умовно кажучи, 35 "Джавелінів" в Україні майже нічого не було. Проте ми всі піднялися та встали на захист держави,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Під час суперечки між Зеленським та Трампом президент США заявив, що Україна має бути вдячна за "Джавеліни", а також сказав, що Вашингтон надав нашій країні 350 мільярдів доларів та військове обладнання. Трамп сказав, що якби Україна не мала американського військового обладнання, то "ця війна закінчилася б за два тижні. На це президент України відповів, що, мовляв, вже "чув схожі дати, але від Путіна та про 3 дні".

Генерал армії нагадав, що колись Радянський Союз в Афганістані, а раніше США у В'єтнамі не змогли нічого зробити, коли народ об'єднався та відстояв свої території. І "потужні армії" СРСР та Сполучених Штатів були змушені вийти з цих країн.

Тому у Трампа нічого не вийде, тим більш, що Україна має об'єднатися з державами Європи та з третіми країнами, і будемо працювати щодо нашої оборони,

– впевнений Микола Маломуж.

Це буде важко для нашої держави, але ми, на думку генерала армії, вистоїмо.

Зазначимо, що за словами військового експерта Роман Світан, такою виставою у Білому домі Трамп хотів примусити Зеленського до капітуляції, проте Європа підтримала Україну. На думку Світана, для Києва можуть відкритися ще кращі можливості, однак для цього потрібно, зокрема посилити команду президента України та дотримуватися риторики щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету Україні.