Ексглава МЗС сказав, чому дискусія між Зеленським і Трампом пішла не в те русло

Після скандалу в Білому домі між Трампом та Зеленським американський президент нібито дав розпорядження призупинити передачу Україні військової допомоги. Це найгірша новина для держави, чиї воїни з останніх сил стримують російську навалу, адже для ЗСУ нині важливий кожен патрон.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, висловивши побоювання, що на тлі ймовірного призупинення підтримки з боку США європейські партнери не зможуть забезпечити ЗСУ всім, в чому є потреба.

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Чому діалог завершився скандалом?

Сьогодні, як зазначив Пристайко, всі українці стурбовані. Однак, з його слів, спостерігаючи за висловлюваннями в соцмережах, можна вчергове зробити висновок, що народ України має почуття власної гідності.

"Думаю, що американські партнери недооцінили волю українців до захисту і розраховували швиденько примусити президента Зеленського підписати угоду про мінеральні ресурси й вдавати, що це все, що вони можуть нам запропонувати", – озвучив Пристайко.

Слова президента Зеленського про те, що він не бачить в документі гарантій безпеки для нашої держави, на думку ексміністра закордонних справ України, і викликали скандал у Білому домі.

З погляду дипломата, хотілося, щоб це обговорювалося за закритими дверима, це дало б змогу всім зберегти обличчя, потім вийти до преси й озвучити, що є взаєморозуміння, документ підписаний та обидві сторони рухатимуться далі,

– зазначив Пристайко.

Що Україні та США варто робити далі?

Пристайко пояснив, що бувають випадки, коли пресу запрошують до початку розмови, тоді робляться знімки, як члени делегації тиснуть руки один одному, але здебільшого сторони намагаються не вести переговори у присутності ЗМІ. Для того і передбачений формат закритих дверей, щоб можна було дати волю емоціям і не виносити їх на загал.

Дискусія пішла не в те русло, емоції захлиснули обидві сторони, як наслідок – не бачимо ні угоди, ні продовження розмови щодо гарантій для України,

– підкреслив Пристайко.

Нині, за переконанням колишнього очільника МЗС України, обом сторонам потрібно знайти в собі сили перевернути сторінку, перезавантажити діалог і вибачити один одному.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву, що, не дивлячись на те, що його зустріч з лідером США Трампом пройшла не так, як планувалося, він та його команда готові надалі співпрацювати з американським президентом для досягнення миру. Він подякував США за раніше надану допомогу та наголосив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини.

Нагадаємо, що член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік повідомив, що провів тривалу та продуктивну розмову з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком. Як наслідок, з його слів, угода про корисні копалини буде підписана в найкоротший термін. Єрмак підтвердив цю інформацію та наголосив, що обидвом сторонам потрібне економічне партнерство.